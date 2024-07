मुंबई (महाराष्ट्र) : टी20 विश्व कप जीतकर भारत लौटी टीम इंडिया का मुंबई पहुंचने पर भव्य स्वागत हुआ है। टीम के विमान के मुंबई पहुंचने पर वाटर कैनन सैल्यूट दिया है। भारत टीम के लिए विजय परेड का आयोजन भी किया गया है जो मरीन ड्राइव से प्रतिष्ठित वानखेड़े स्टेडियम तक होगी। इसके लिए एक खुली छत वाली बस पर सवार होकर टीम प्रशंसकों के साथ विश्व कप जीत का जश्न मनाएगी।

Team India's flight UK1845 got a water salute from Mumbai airport. The craze for #TeamIndia is beyond imagination! Can't wait to see the scenes at Marine Drive