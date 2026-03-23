स्पोर्ट्स डेस्क : न्यूजीलैंड के अनुभवी गोल्फर Steve Alker ने Cologuard Classic का खिताब लगातार दूसरी बार जीत लिया। उन्होंने प्लेऑफ के पहले ही होल पर बर्डी लगाकर आयरलैंड के Padraig Harrington को हराया। कड़ी गर्मी में खेले गए इस मुकाबले में एल्कर ने शानदार प्रदर्शन किया।

शानदार वापसी कर जीता टूर्नामेंट

एल्कर ने टूर्नामेंट की शुरुआत 71 स्कोर से की थी और वह 9 शॉट पीछे थे। लेकिन दूसरे राउंड में उन्होंने 62 का शानदार स्कोर बनाया और मुकाबले में वापसी की। अंतिम राउंड में 65 का स्कोर बनाकर उन्होंने कुल 15-अंडर 198 का स्कोर किया और प्लेऑफ में जगह बनाई।

100वें मैच में 11वीं जीत

54 वर्षीय एल्कर की PGA Tour Champions में यह 100वीं शुरुआत थी और उन्होंने इसे यादगार बनाते हुए 11वीं जीत हासिल की। उन्होंने कहा कि पहले राउंड में कुछ छोटी गलतियां हुई थीं, लेकिन बाद में उन्होंने अपने खेल में सुधार किया और जीत हासिल की।

अन्य खिलाड़ियों का प्रदर्शन

तीसरे स्थान पर Zach Johnson और Tommy Gainey रहे, दोनों ने 13-अंडर स्कोर किया। इसके अलावा Thongchai Jaidee 12-अंडर पर रहे। वहीं 68 वर्षीय Bernhard Langer 11-अंडर स्कोर के साथ उनके पीछे रहे। अन्य खिलाड़ियों में K. J. Choi, Thomas Bjørn और Stewart Cink का भी अच्छा प्रदर्शन रहा।