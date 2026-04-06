स्पोर्ट्स डेस्क: अमेरिका के गोल्फर J. J. Spaun ने Valero Texas Open का खिताब जीत लिया। बारिश से प्रभावित लंबे और मुश्किल फाइनल राउंड में स्पॉन ने शानदार खेल दिखाते हुए 5-अंडर 67 का स्कोर किया और एक शॉट से जीत दर्ज की। यह उनकी यूएस ओपन जीत के बाद पहली खिताबी जीत है।

आखिरी दो होल ने बदल दिया मैच

टूर्नामेंट के आखिरी दौर में 16वें होल पर स्पॉन ने शानदार बर्डी लगाई। इसके बाद 17वें होल पर उन्होंने शानदार शॉट खेलते हुए ईगल किया, जिसने उन्हें बढ़त दिला दी। 18वें होल पर पार बनाकर उन्होंने कुल 17-अंडर 271 स्कोर के साथ लक्ष्य सेट किया।

मैकइंटायर से मिला कड़ा मुकाबला

Robert MacIntyre ने टूर्नामेंट में कड़ा मुकाबला दिया। 17वें होल पर उन्होंने ईगल लगाकर स्पॉन के करीब पहुंच गए थे, लेकिन आखिरी होल पर उनका शॉट खराब हो गया। उनका बर्डी पुट भी छोटा रह गया और वह प्लेऑफ में नहीं पहुंच सके।

दूसरे स्थान पर रहे ये खिलाड़ी

रॉबर्ट मैकइंटायर दूसरे स्थान पर रहे। उनके साथ Matt Wallace और Michael Kim भी संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर रहे। सभी खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन स्पॉन के आखिरी होल के प्रदर्शन ने उन्हें चैंपियन बना दिया।

मास्टर्स से पहले स्पॉन के लिए बड़ी जीत

35 वर्षीय स्पॉन के लिए यह जीत बेहद खास मानी जा रही है क्योंकि इस साल उनके प्रदर्शन ज्यादा अच्छे नहीं थे। अब The Masters से पहले इस जीत से उनका आत्मविश्वास काफी बढ़ेगा।

लगातार तीसरी बार टॉप-10 में एबर्ग

Ludvig Åberg ने भी अच्छा प्रदर्शन करते हुए लगातार तीसरी बार टॉप-10 में जगह बनाई। वहीं Andrew Putnam के पास प्लेऑफ में जाने का मौका था, लेकिन आखिरी होल पर बोगी करने से वह पीछे रह गए।