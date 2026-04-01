स्पोर्ट्स डेस्क : Cricket South Africa ने 2026-27 सीजन के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खिलाड़ियों की नई सूची जारी कर दी है। इस लिस्ट में कई बड़े बदलाव देखने को मिले हैं, जिसमें सबसे चौंकाने वाला नाम अनुभवी बल्लेबाज David Miller का है, जिन्हें इस बार कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। मिलर के अलावा भी कई बड़े खिलाड़ियों को झटका लगा है, जबकि कुछ युवा खिलाड़ियों को पहली बार कॉन्ट्रैक्ट देकर टीम के भविष्य को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया गया है।

डेविड मिलर बाहर, रिटायरमेंट के संकेत?

डेविड मिलर को इस बार ना तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिला और ना ही हाइब्रिड कॉन्ट्रैक्ट में जगह दी गई है। यह फैसला उनके इंटरनेशनल करियर के भविष्य पर सवाल खड़े करता है, हालांकि उन्होंने पहले 2027 वर्ल्ड कप खेलने की इच्छा जताई थी।

इन खिलाड़ियों को भी नहीं मिली जगह

मिलर के अलावा Rassie van der Dussen को भी हाइब्रिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला। वहीं बल्लेबाज Reeza Hendricks और तेज गेंदबाज Nandre Burger, Gerald Coetzee और Lizaad Williams भी लिस्ट से बाहर हो गए हैं। इनमें से कई खिलाड़ी चोट की वजह से लंबे समय तक टीम से बाहर रहे थे।

नए खिलाड़ियों को मिला मौका

इस बार CSA ने युवा खिलाड़ियों पर भरोसा जताया है। Dewald Brevis, Corbin Bosch, Ottneil Baartman, Matthew Breetzke और Karabo Meso को पहली बार कॉन्ट्रैक्ट मिला है। वहीं ऑफ स्पिनर Simon Harmer को शानदार प्रदर्शन के बाद हाइब्रिड कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है।

PONI सिस्टम की शुरुआत

CSA ने इस बार 'Players of National Interest (PONI)' सिस्टम भी शुरू किया है, जिसमें उन घरेलू खिलाड़ियों को शामिल किया गया है जो भविष्य में इंटरनेशनल क्रिकेट खेल सकते हैं।

चयन संयोजक पैट्रिक मोरोनी ने कहा, 'आगे का सीजन काफी व्यस्त और अहम होने वाला है, इसलिए टीम की गहराई बढ़ाना और नए खिलाड़ियों को तैयार करना जरूरी है।' उन्होंने आगे कहा, '2027 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए हमने ऐसे खिलाड़ियों को चुना है, जिनमें बड़े टूर्नामेंट जीतने की क्षमता और सही मानसिकता है।'

साउथ अफ्रीका की कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट

इस लिस्ट में टेम्बा बावुमा, एडेन मार्करम, कगिसो रबाडा, लुंगी एनगिडी, केशव महाराज, ट्रिस्टन स्टब्स, रयान रिकेल्टन और काइल वेर्रेयन जैसे खिलाड़ी शामिल हैं। यह टीम अनुभव और युवा खिलाड़ियों का संतुलन दिखाती है।