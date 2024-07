दाम्बुला (श्रीलंका) : भारत की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने यहां महिला टी20 एशिया कप टूर्नामेंट में पाकिस्तान के खिलाफ टीम के मैच के बाद एक दिल छू लेने वाली पहल करते हुए व्हीलचेयर पर बैठी एक लड़की को मोबाइल फोन उपहार में दिया। अपनी मां के साथ व्हीलचेयर पर स्टेडियम आईं आदिशा हेराथ को उस समय सुखद आश्चर्य हुआ जब मंधाना उनसे मिलने आईं और उन्हें एक फोन दिया।

श्रीलंका क्रिकेट (एसएलसी) ने इस वाकए का वीडियो जारी करते हुए लिखा- आदिशा हेराथ का क्रिकेट के प्रति प्रेम उन्हें तमाम चुनौतियों के बावजूद स्टेडियम तक ले आया। उनके दिन का मुख्य आकर्षण उन्हें अपनी पसंदीदा क्रिकेटर स्मृति मंधाना के साथ एक आश्चर्यजनक रूप से सुखद मुलाकात करने का मौका मिला। स्मृति ने उन्हें एक मोबाइल फोन उपहार में दिया।'' मंधाना इस वीडियो में लड़की का नाम पूछ रही है। उन्होंने इस लड़की के साथ ‘हाई फाइव' किया और फिर फोटो खिंचवाई।

Adeesha Herath's love for cricket brought her to the stadium, despite all the challenges. The highlight of her day? A surprise encounter with her favorite cricketer, Smriti Mandhana, who handed her a mobile phone as a token of appreciation 🥺



