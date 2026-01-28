स्पोर्ट्स डेस्क : रोमानिया में एक मिनीबस दुर्घटना में 7 PAOK समर्थकों की दुखद मौत हो गई और तीन घायल हो गए, जब वे ल्योन के खिलाफ यूरोपा लीग मैच देखने जा रहे थे। ग्रीस सरकार की पुष्टि की है। ग्रीक प्रधानमंत्री क्यारीकोस मित्सोटाकिस ने अपना दुख व्यक्त करते हुए कहा, 'मैं बहुत दुखी हूं, मुझे रोमानिया में हुई दुखद दुर्घटना के बारे में बताया गया जिसमें हमारे 7 युवा देशवासियों की जान चली गई।'

उन्होंने आगे कहा, 'ग्रीक सरकार और हमारा दूतावास स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और हर संभव मदद दे रहे हैं। इन मुश्किल पलों में सभी ग्रीक लोगों के साथ, मैं पीड़ितों के परिवारों और PAOK समुदाय के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। हम सभी उम्मीद करते हैं कि घायल जल्दी ठीक हो जाएंगे। हमारी संवेदनाएं उनके साथ हैं।'

क्लब ने सरकारी अधिकारियों के साथ सीधा संपर्क बनाए रखा, शोक संतप्त परिवारों और घायल प्रशंसकों के लिए मदद का आयोजन किया, साथ ही क्लब के अधिकारियों को रोमानिया भेजा। PAOK के चेयरमैन इवान सैविडीस ने इस घटना को 'एक अकथनीय त्रासदी' बताया। एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा, 'मैं अपने प्यारे टीम के युवा प्रशंसकों की इस अन्यायपूर्ण मौत से बहुत दुखी हूं, जो हमारे PAOK का समर्थन करने के लिए यात्रा कर रहे थे।' सैविडीस ने आगे कहा, 'मैं परिवारों और हमारे लाखों देशवासियों के साथ शोक व्यक्त करता हूं।'

ओलिंपियाकोस, पैनाथिनाइकोस, एरिस और अन्य प्रतिद्वंद्वी क्लबों के प्रशंसक समूहों ने एकजुटता और संवेदना व्यक्त करते हुए बयान जारी किए। फ्रांस में मैच गुरुवार को ही होना तय है। एक बयान में ल्योन ने PAOK के प्रति अपनी "गहरी संवेदना" व्यक्त की और पुष्टि की कि गुरुवार को ग्रुपमा स्टेडियम में मैच के दौरान श्रद्धांजलि दी जाएगी। रोमानिया की अग्निशमन सेवा ने एक बयान में कहा, 'लगभग 1.05 बजे हमें लुगोज गांव के पास E70 पर एक सड़क दुर्घटना की सूचना मिली। एक फर्स्ट एड वाहन, एक बचाव वाहन, एक फायर इंजन और कर्मियों को ले जाने वाले वाहन तुरंत घटनास्थल पर भेजे गए।' रोमानियाई नागरिक सुरक्षा के अनुसार, खराब मौसम के कारण एयर एम्बुलेंस घटनास्थल पर नहीं पहुंच पाईं। टक्कर की जांच शुरू कर दी गई है।