लंदन : चैम्पियन क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर का शनिवार को दोपहर में यहां पहुंचने पर विम्बलडन सेंटर कोर्ट पर दर्शकों ने खड़े होकर अभिवादन किया । बादामी रंग का सूट पहने तेंदुलकर ने हाथ हिलाकर सभी के अभिवादन का जवाब दिया । विम्बलडन ने एक्स पर डाले वीडियो के साथ लिखा कि सेंटर कोर्ट पर फिर आपका स्वागत है सचिन।

It's great to welcome you back to Centre Court, @sachin_rt 👋#Wimbledon | @BCCI | @ICC pic.twitter.com/SwIMwsYVLa