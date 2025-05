खेल डैस्क : आरसीबी के सलामी बल्लेबाज विराट कोहली सीजन में अपनी सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट खेल रहे हैं। आईपीएल में आठ हजार रन बनाने वाले पहले प्लेयर बने विराट ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में अर्धशतक लगाकर बड़ा रिकॉर्ड बना दिया। विराट का यह आईपीएल में पिछली 9 पारियों में 5वां अर्धशतक है। यही नहीं, सीजन में ऑरेंज कैप की दावेदारी में भी विराट ने बड़ी छलांग लगाई है।



कोहली ने सीजन की शुरूआत कोलकाता के खिलाफ नाबाद 59 रन बनाकर की थी। इसके बाद चेन्नई के खिलाफ उन्होंने 31 रन बनाए। गुजरात के खिलाफ सिर्फ 7 रन बनाने के बाद कोहली ने मुंबई के खिलाफ वापसी करते हुए 67 रन बनाए। दिल्ली के खिलाफ वह 22 ही रन बना पाए लेकिन राजस्थान के खिलाफ उन्होंने नाबाद 62 रन बनाकर वापसी की। फिर पंजाब के खिलाफ वह एक ही रन बना पाए थे। लेकिन उससे अगले ही मैच में पंजाब ही के खिलाफ नाबाद 73 रन बनाकर अपनी टीम को जीत दिला दी। अब राजस्थान के खिलाफ फिर से 70 रन बनाकर उन्होंने दिखा दिया है कि वह अपनी जिंदगी की सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट खेल रहे हैं।

A #ViratKohli Special! 🙌🏻



Against some tight bowling, King Kohli keeps the scoreboard ticking with class and intent.



Can he convert this into a big one and guide #RCB to their first win at Chinnaswamy this season? 💪🏏



Watch the LIVE action ➡ https://t.co/QeXtGdMkYp… pic.twitter.com/KpZleKsBhU