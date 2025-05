मुंबई (महाराष्ट्र) : पूरी दुनिया मदर्स डे मना रही है। मां हमारे जीवन की सबसे पहली गुरु होती हैं। उनका स्थान भगवान से भी ऊपर होता है। वह हमें सिर्फ जन्म ही नहीं देती बल्कि वह हमें संस्कार, प्रेम और आत्मविश्वास से भी भरती हैं। इस दिन पर टीम इंडिया के वनडे कप्तान और दाएं हाथ के बल्लेबाज रोहित शर्मा ने रविवार को अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर अपनी मां पूर्णिमा शर्मा और पत्नी रितिका सजदेह को इस खास दिन की शुभकामनाएं दीं। रोहित शर्मा ने अपने इंस्टाग्राम पर अपनी पत्नी और मां के साथ तस्वीरें पोस्ट कीं कहानी, कैप्शन के साथ "हैप्पी मदर्स डे। उन लोगों के लिए जिन्होंने दुनिया को हमारी खुशहाल जगह बनाया।



यही नहीं, पूर्व ऑलराऊंडर युवराज सिंह ने भी मदर्स डे पर सबको शुभकामनाएं दीं। उन्होंने पोस्ट डालकर लिखा- मां हमेशा बहुत कुछ नहीं मांगती, लेकिन वे सब कुछ देती हैं - प्यार, ताकत, धैर्य और एक तरह की निस्वार्थता जो परिवारों को एक साथ रखती है। मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं इसके साथ बड़ा हुआ हूं, और आज भी हर दिन इससे घिरा रहता हूं। हैप्पी मदर्स डे! हर चीज़ के लिए शुक्रिया। आप सभी को हमेशा प्यार। शभमन सिंह। हेजल कीच।

