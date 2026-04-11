स्पोर्ट्स डेस्क : पंजाब किंग्स ने सनराइजर्स हैदाराबाद के खिलाफ 18.5 ओवर में 223 रन बनाते हुए IPL 2026 में अपनी जीत का अभियान जारी रखा। इसी के साथ ही पंजाब ने लक्ष्य का पीछा करते हुए दूसरा सबसे बड़ा टारगेट भी चेज कर लिया है क्योंकि हैदराबाद से उसे 220 रन का लक्ष्य मिला था।

पंजाब ने कुछ छह बार सबसे बड़े लक्ष्य को हासिल किया है और हर बार टार्गेट 200+ रहा है। साल 2022 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ 206 रन बनाए थे। वहीं हैदराबाद के खिलाफ 2014 और चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 2014 में ही दो बार 206 रन के लक्ष्य को हासिल किया था। वहीं 2026 में पंजाब किंग्स ने दो बार सबसे बड़े लक्ष्य को भेदा है जिसमें चेन्नई के खिलाफ 210 रन और हैदराबाद के खिलाफ 220 का लक्ष्य था। वहीं 2024 में पंजाब ने 262 रन के लक्ष्य को भेदा था जो कोलकाता नाइट राइडर्स से मिला था।

PBKS द्वारा पीछा किए गए सबसे बड़े टारगेट

262 बनाम KKR, कोलकाता, 2024

220 बनाम SRH, मुल्लांपुर, 2026

210 बनाम CSK, चेन्नई, 2026

206 बनाम CSK, अबू धाबी, 2014

206 बनाम SRH, हैदराबाद, 2014

206 बनाम RCB, मुंबई DYP, 2022

SRH के खिलाफ पिछला सबसे बड़ा स्कोर: PBKS द्वारा 206 (हैदराबाद, 2014)

इतना ही नहीं पंजाब सबसे ज्यादा बार 200 से ज्यादा के टारगेट का पीछा करने वाली टीम भी है जिसने 10 बार ऐसा किया है। वहीं इस मामले में बेंगलुरु और हादाराबाद 4 बार ही 200 से ज्यादा के टारगेट का पीछा किया है।

200 से ज्यादा के टारगेट का पीछा करने वाली टीमें

10 - PBKS

6 - MI

5 - RR

4 - SRH

4 - RCB

पुरुषों के T20 में किसी भी दूसरी टीम के लिए अगला सबसे ज़्यादा स्कोर ऑस्ट्रेलिया का है, जिसने सात बार ऐसा किया है।

मैच की बात करें तो पंजाब किंग्स ने 10वीं बार 200+ के टारगेट का सफलतापूर्वक पीछा करते हुए प्रियांश आर्य (20 गेंदों पर 57 रन, 5 चौके और 5 छक्के) और कप्तान श्रेयस अय्यर (33 गेंदों पर 69 रन, 5 चौके और 5 छक्के) के अर्धशतकों की बदौलत सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 6 विकेट से जीत दर्ज की है। यह पंजाब किंग्स की IPL 2026 की तीसरी जीत है जबकि कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मैच बारिश के कारण धुल गया था। इससे पहले हैदराबाद ने अभिषेक शर्मा की 28 गेंदों पर 74 रन (5 चौके और 8 छक्के) की पारी की बदौलत 6 विकेट के नुकसान पर 219 रन बनाए थे।