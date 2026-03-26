बेंगलुरु : बेंगलुरु पुलिस ने गुरुवार को लोगों से कहा कि वे एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में इस सीजन के पहले आईपीएल मैच के लिए बिना वैलिड टिकट के न आएं। पुलिस ने चेतावनी दी है कि कड़ी जांच होगी और स्टेडियम के बाहर भीड़ जमा होने की इजाजत नहीं दी जाएगी।

एक हाई-लेवल रिव्यू और मॉक ड्रिल के बाद पत्रकारों से बात करते हुए सीनियर पुलिस अधिकारी सीमांत कुमार सिंह ने कहा कि मैच को बिना किसी रुकावट के कराने के लिए बड़े पैमाने पर और कई स्तर की व्यवस्थाएं की गई हैं। इसमें भीड़ कंट्रोल, यातायात का सुचारू संचालन और आपात स्थिति पर खास ध्यान दिया गया है। उन्होंने कहा कि ये तैयारियां कई महीनों की मिली-जुली कोशिशों का नतीजा हैं जिसमें कई एजेंसियां और एक एक्सपर्ट कमेटी शामिल थी।

इस कमेटी ने बड़े पैमाने पर जांच-पड़ताल के बाद अपनी डिटेल्ड सिफारिशें सौंपी थीं। तैयारियों के हिस्से के तौर पर 23 मार्च और 26 मार्च को दो बड़े मॉक ड्रिल किए गए। इनमें पुलिस, फायर सर्विस, हेल्थ डिपाटर्मेंट, पब्लिक वर्क्स डिपाटर्मेंट (पीडब्ल्यूडी) और जीबीए अधिकारियों समेत सभी जरूरी स्टेकहोल्डर्स शामिल थे।

सिंह ने कहा, 'विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर हमने पिछले कुछ महीनों में हर लेवल पर फिजिकल जांच की है। यह पक्का करने के लिए कि मैच सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के हों, जरूरी बदलाव अलग-अलग चरणों में लागू किए गए हैं। सभी डिपाटर्मेंट्स ने इन ड्रिल्स में हिस्सा लिया और हमने सिफारिशों के आधार पर तैयारियों का जायजा लिया। अभी तक, पहले चरण के ज्यादातर उपाय पूरे हो चुके हैं।'

पहला मैच शुरू होने में केवल दो दिन बाकी हैं, ऐसे में सिंह ने बताया कि सुरक्षा काफी बढ़ा दी गई है। ट्रैफिक और लॉ-एंड-ऑडर्र, दोनों ही नजरिए से पुलिस की संख्या लगभग दोगुनी कर दी गई है। एक सख्त एडवाइजरी जारी करते हुए उन्होंने जोर देकर कहा कि केवल वैलिड टिकट वाले लोग ही स्टेडियम की तरफ आएं। उन्होंने कहा, 'हम स्टेडियम के बाहर किसी भी तरह की भीड़ जमा होने की इजाजत नहीं देंगे। जिनके पास टिकट नहीं हैं, वे यहां न आएं। पुलिस को साफ निर्देश दिए गए हैं कि मुख्य रास्तों पर लोगों को इकट्ठा होने से बचें। इन इलाकों में बिना टिकट वाले लोगों के लिए इंतजार करने या खड़े होने का कोई इंतजाम नहीं है।'

दर्शकों की संख्या में होने वाली संभावित बढ़ोतरी को देखते हुए बैंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन और बैंगलोर मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने अतिरिक्त मेट्रो ट्रेनें और बसें चलाकर, उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाकर और उनके चलने का समय बढ़ाकर सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत किया है। सिंह ने कहा, 'हम दर्शकों से आग्रह करते हैं कि वे मेट्रो और BMTC सेवाओं का इस्तेमाल करें। एमजी रोड और क्यूबबन रोड मेट्रो स्टेशन स्टेडियम के बहुत करीब हैं, जिससे वहां पहुंचना आसान हो जाता है और ट्रैफिक को मैनेज करने में भी मदद मिलती है। सभी इंतजाम पूरे होने और अलग-अलग विभागों के बीच बेहतर तालमेल होने के कारण, पुलिस और दूसरी एजेंसियां इस मैच के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हम जनता से सहयोग की उम्मीद करते हैं, ताकि यह कार्यक्रम सुरक्षित और सुचारू रूप से संपन्न हो सके।'

उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस और दमकल गाड़ियों जैसी आपातकालीन सेवाओं की आवाजाही में कोई रुकावट न आए, इसके लिए ट्रैफिक के विशेष इंतजाम भी किए गए हैं। स्टेडियम से कुछ दूरी पर, तय जगहों पर पार्किंग की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, और दर्शकों को वहां से स्टेडियम तक लाने-ले जाने के लिए शटल बस सेवाएं भी शुरू की गई हैं।