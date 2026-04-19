मुल्लनपुर (पंजाब) : पंजाब किंग्स (PBKS) के कप्तान श्रेयस अय्यर इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में 4000 रन पूरे करने से सिर्फ 66 रन दूर हैं। अय्यर शानदार फॉर्म में हैं और अब तक टीम को बिना किसी हार के आगे बढ़ा रहे हैं।

पंजाब रविवार को मुल्लनपुर में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खिलाफ अपनी टीम के मैच के दौरान यह मील का पत्थर हासिल कर सकते हैं। अय्यर ने 138 IPL मैचों और 136 पारियों में 35.12 की औसत और 135.37 के स्ट्राइक रेट से 3,934 रन बनाए हैं, जिसमें उनके नाम 30 अर्धशतक और 97* का सर्वश्रेष्ठ स्कोर शामिल है।

इस साल चार पारियों में उन्होंने 67.66 की औसत और 187.96 के स्ट्राइक रेट से 203 रन बनाए हैं, जिसमें तीन अर्धशतक और 69* का सर्वश्रेष्ठ स्कोर शामिल है। PBKS के लिए 22 मैचों और 21 पारियों में उन्होंने 53.80 की औसत और 178.14 के स्ट्राइक रेट से 807 रन बनाए हैं, जिसमें 9 अर्धशतक और 97* का सर्वश्रेष्ठ स्कोर शामिल है।

टीमें :

पंजाब किंग्स : प्रियांश आर्य, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), कूपर कोनोली, श्रेयस अय्यर (कप्तान), मार्कस स्टोइनिस, शशांक सिंह, मार्को जानसन, जेवियर बार्टलेट, विजयकुमार विशक, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल, नेहल वढेरा, विष्णु विनोद, हरप्रीत बराड़, सूर्यांश शेडगे, यश ठाकुर, मिशेल ओवेन, विशाल निशाद, पायल अविनाश, मुशीर खान, हरनूर सिंह। अजमतुल्लाह उमरजई, लॉकी फर्ग्यूसन, प्रवीण दुबे, बेन ड्वारशुइस

लखनऊ सुपर जाइंट्स : एडेन मार्कराम, मिशेल मार्श, ऋषभ पंत (कप्तान), निकोलस पूरन, आयुष बडोनी, अब्दुल समद, मुकुल चौधरी (विकेटकीपर), मोहम्मद शमी, अवेश खान, दिग्वेश सिंह राठी, प्रिंस यादव, जॉर्ज लिंडे, हिम्मत सिंह, जोश इंग्लिस, एनरिक नॉर्टजे, मणिमारन सिद्धार्थ, मैथ्यू ब्रीट्ज़के, मोहसिन खान, अर्जुन तेंदुलकर। शाहबाज़ अहमद, आकाश महाराज सिंह, मयंक यादव, अक्षत रघुवंशी, अर्शीन कुलकर्णी, नमन तिवारी