नई दिल्ली : महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने रविवार को चल रहे पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने के लिए मनु भाकर को बधाई दी। भारतीय निशानेबाज ने रविवार को पेरिस ओलंपिक में महिला एयर पिस्टल स्पर्धा के फाइनल में तीसरे स्थान पर रहकर कांस्य पदक हासिल किया। सचिन तेंदुलकर ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर कहा कि भारतीय निशानेबाज ने पेरिस ओलंपिक में पदक जीतने के लिए जबरदस्त ताकत और दृढ़ संकल्प दिखाया था। उन्होंने कहा कि मनु भाकर ने भारत को गौरवान्वित किया है।

सचिन तेंदुलकर ने एक्स पर लिखा- पदक तालिका में निशान से ऊपर और निशानेबाजी में निशान पर! पेरिस ओलंपिक में भारत का पहला पदक जीतने पर @realmanubhaker को बधाई। टोक्यो में दिल टूटने से उबरने के बाद, आपने कांस्य जीतने के लिए अपार ताकत और दृढ़ संकल्प दिखाया है #पेरिस2024, और भारत को गौरवान्वित किया।

