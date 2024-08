पेरिस : पेरिस ओलंपिक 2024 खेलों में गुरुवार को मुक्केबाजी स्पर्धा में एक जैविक पुरुष इमान खलीफ को एक महिला खिलाड़ी के साथ मुकाबले की अनुमति देने का मामला सामने आया। ओलंपिक में एक जैविक पुरुष इमान खलीफ को पेरिस में एक महिला के रूप में लड़ने की अनुमति दी गई। मुकाबले में इमान ने कथित तौर पर इटली की महिला मुक्केबाज एंजेला कैरिनी की नाक तोड़ दी।

कैरिनी ने खलीफ से 2 जोरदार मुक्के खाने के बाद 46 सेकंड के भीतर मुकाबला छोड़ दिया। उसने कहा यह ओलंपिक मुक्केबाजी में यह असामान्य है। कैरिनी ने अपना हेलमेट फर्श पर फेंक दिया और चिल्लाई- यह अन्याय है। पेरिस ओलंपिक में हुई इस घटना को लेकर पुरी दुनिया सन्न है। हैरी पॉटर की लेखिका जेके राउलिंग ने एक्स पर पोस्ट डालकर पेरिस ओलंपिक में हुई इस घटना की निंदा करते हुए इसे ‘अपमानजनक' बताया। इस लिस्ट में एलन मस्क भी शामिल हुए।

