खेल डैस्क : श्रीलंका के खिलाफ 2 टी20 अंतरराष्ट्रीय और तीन एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैचों के लिए न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने अपनी टीम घोषित कर दी है। कप्तानी एक बार फिर से मिशेल सेंटनर को सौंपी गई है जोकि युवा टीम की कप्तानी संभालते हुए नजर आएंगे। न्यूजीलैंड इससे पहले श्रीलंका से 0-2 से टेस्ट सीरीज हार चुका है। इस टीम में टॉम लैथम, केन विलियमसन, रचिन रवींद्र, डेरिल मिशेल और डेवोन कॉनवे थे, जोकि इस सीरीज में नहीं खेलेंगे। उम्मीद है कि न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के सीनियर प्लेयर इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के लिए तैयारी करेंगे। केन विलियमसन कमर में खिंचाव के कारण भारत के खिलाफ पहले 2 टेस्ट नहीं खेल पाए हैं। लेकिन वह अब वापसी की कोशिश करेंगे।

Wellington Firebirds bowling-allrounder Nathan Smith and Canterbury wicketkeeper-batsman Mitch Hay have earned their maiden BLACKCAPS call-ups, joining a 15-strong squad led by Mitchell Santner for two T20Is and three ODIs against Sri Lanka🏏 #SLvNZhttps://t.co/U9pCGkUYq5