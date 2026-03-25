स्पोर्ट्स डेस्क : डिफेंडिंग चैंपियन Royal Challengers Bengaluru (RCB) ने IPL 2026 से पहले अपने होम ग्राउंड M. Chinnaswamy Stadium में क्राउड मैनेजमेंट को बेहतर बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। फ्रेंचाइजी ने फैंस की सुरक्षा के लिए करीब 7 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। RCB अपना IPL 2026 अभियान 28 मार्च को Sunrisers Hyderabad के खिलाफ इसी मैदान पर शुरू करेगी।

स्टैंपेड के बाद लिया गया बड़ा फैसला

यह फैसला पिछले साल 4 जून 2025 को हुई दुखद स्टैंपेड घटना के बाद लिया गया है। उस दौरान RCB की IPL जीत के जश्न में बड़ी संख्या में फैंस स्टेडियम के बाहर जमा हो गए थे, जिससे भगदड़ मच गई थी और 11 लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद कर्नाटक सरकार और हाई कोर्ट ने भी सुरक्षा व्यवस्था पर सख्ती दिखाई थी, जिसके बाद RCB ने क्राउड मैनेजमेंट सिस्टम को पूरी तरह अपग्रेड किया है।

AI कैमरे और नया कमांड सेंटर

RCB के CEO Rajesh Menon ने बताया कि स्टेडियम में अब AI पावर्ड CCTV कैमरे लगाए गए हैं। ये कैमरे स्टेडियम, वॉकवे और आसपास के इलाकों में भीड़ की संख्या को रियल टाइम में ट्रैक करेंगे। इसके लिए ‘Jarvis’ नाम का AI सिस्टम लगाया गया है, जो हर स्टैंड की भीड़ की जानकारी देगा और जरूरत पड़ने पर अलर्ट भी भेजेगा। इसका लाइव फीड कमिश्नर ऑफिस तक भी जाएगा।

बदले एंट्री और एग्जिट के नियम

नए नियमों के तहत अब स्टेडियम के सभी गेट मैच से 4 घंटे पहले खोल दिए जाएंगे। मैच के दिन टिकट वाले फैंस को मेट्रो की सुविधा भी मिलेगी और पार्किंग पहले से बुक की जा सकेगी। RCB, Board of Control for Cricket in India और Karnataka State Cricket Association के बीच एग्रीमेंट में भी बदलाव किया गया है। अब KSCA को-ऑर्गनाइजर की भूमिका निभाएगा और इमरजेंसी प्लानिंग और सुरक्षा की जिम्मेदारी भी संभालेगा।

इस बार नहीं होगा Unbox इवेंट

RCB ने इस साल अपना फेमस प्री-सीजन ‘Unbox’ इवेंट भी रद्द कर दिया है। यह फैसला भीड़ को कंट्रोल करने और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। RCB इस सीजन चिन्नास्वामी स्टेडियम में कुल 5 होम मैच खेलेगी।