स्पोर्ट्स डेस्क : अभिषेक शर्मा ने वानखेड़े स्टेडियम में टी20 में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए रविवार को पांचवें टी20 मैच में इंग्लैंड को 150 रनों से रौंदते हुए 54 गेंदों में 135 रनों की तूफानी पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 13 छक्कों और सात चौकों लगाए और इस रिकॉर्ड-तोड़ पारी ने भारत को 4-1 से सीरीज जीतने में मदद की। अभिषेक की इस पारी से रिलायंस इंडस्ट्रीय के मालिक और देश के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी भी खुद को रोक नहीं पाए और जश्न मनाया।

24 वर्षीय बाएं हाथ के इस खिलाड़ी ने टी20 में किसी भारतीय द्वारा सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर दर्ज किया जिससे शुभमन गिल के 126* रन का रिकॉर्ड भी टूट गया। उन्होंने टी20 में किसी भारतीय द्वारा सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया, उन्होंने रोहित शर्मा के पिछले सर्वश्रेष्ठ (10) को पीछे छोड़ते हुए 13 छक्के लगाए। एक समय ऐसा लग रहा था कि अभिषेक रोहित के सबसे तेज टी20 शतक (35 गेंद) के रिकॉर्ड को तोड़ देंगे, लेकिन वे 37 गेंदों में यह उपलब्धि हासिल करने से चूक गए - जो कि अब भी किसी भारतीय द्वारा बनाया गया दूसरा सबसे तेज शतक है।

अपनी पारी के दौरान उन्होंने छक्कों की बौछार की, जिनमें से एक पर भारत के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी ने एक असामान्य प्रतिक्रिया व्यक्त की, जो मैच देखने आए थे। अंबानी आईपीएल के दौरान भी मैच देखने जाते समय आमतौर पर शांत और संयमित रहते हैं लेकिन रविवार को इंग्लैंड के खिलाफ अभिषेक की पारी देख खुद को चीयर करने से नहीं रोक पाए, जब उन्होंने सिर्फ 17 गेंदों पर छक्का लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया।

Did Abhishek Sharma just make Ambani stand up and clap for him? I mean, seriously? 🤯#INDvsENG pic.twitter.com/vrgXud2uKG