खेल डैस्क : मोहम्मद सिराज ने फ्रेंचाइजी के साथ अपना सात साल का रिश्ता खत्म होने के बाद अपनी पूर्व आईपीएल टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (आरसीबी) के लिए एक भावनात्मक संदेश पोस्ट किया है। सिराज को आरसीबी ने रिटेन नहीं किया था। गुजरात टाइटन्स ने मेगा नीलामी में 12.25 करोड़ रुपए की नीलामी लगाकर उनकी सेवाएं ली हैं।

बहरहाल, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए मोहम्मद सिराज ने विदाई नोट लिखा है-

मेरे प्रिय आरसीबी,

सात साल आरसीबी के सात मेरे दिल के बहुत करीब है (आरसीबी के साथ बिताए 7 साल मेरे दिल के करीब हैं) जैसे ही मैं आरसीबी शर्ट में बिताए अपने समय को याद करता हूं तो मेरा दिल कृतज्ञता, प्यार और भावना से भर जाता है। जिस दिन मैंने पहली बार आरसीबी की जर्सी पहनी थी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारे बीच ऐसा बंधन बनेगा। आरसीबी के रंग में फेंकी गई पहली गेंद से लेकर हर विकेट लेने तक, खेला गया हर मैच, आपके साथ साझा किया गया हर पल, यात्रा कुछ भी कम नहीं रही है असाधारण उतार-चढ़ाव आए हैं, लेकिन इन सबके बीच, एक चीज स्थिर रही है: आपका अटूट समर्थन, यह सिर्फ एक फ्रेंचाइजी से कहीं अधिक है, यह एक भावना है, एक दिल की धड़कन है, एक परिवार है जो घर जैसा लगता है।

यहां ऐसी रातें थीं जब हार का दर्द इतना गहरा था कि शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, लेकिन यह स्टैंड में आपकी आवाजें, सोशल मीडिया पर आपके संदेश, आपका निरंतर विश्वास था जिसने मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। आप, आरसीबी के प्रशंसक, इस टीम की आत्मा हैं।" आप जो ऊर्जा लाते हैं, जो प्यार आप देते हैं, जो विश्वास आप दिखाते हैं, वह बेजोड़ है, जब भी मैंने उस क्षेत्र में कदम रखा, मुझे आपके सपनों और आशाओं का भार महसूस हुआ, और मैंने अपना सब कुछ दे दिया क्योंकि मुझे पता था कि आप वहीं थे। मेरे पीछे, मुझे बेहतर बनने के लिए प्रेरित कर रहा है।

मैंने आपके आंसू देखे हैं जब हम कमजोर पड़ गए थे, और मैंने आपका जश्न भी देखा है जब हम इस अवसर पर खड़े हुए थे। और मैं आपको बता दूं, दुनिया में आपके जैसा कोई प्रशंसक नहीं है। आपका प्यार, आपका समर्पण, आपकी वफ़ादारी—यह ऐसी चीज़ है जिसे मैं जीवन भर संजो कर रखूंगा। हालांकि मैं अब अपने करियर के एक नए अध्याय में कदम रख रहा हूं, लेकिन आरसीबी हमेशा मेरे दिल का टुकड़ा रहेगा। यह अलविदा नहीं है - यह एक धन्यवाद है। मुझ पर विश्वास करने के लिए, मुझे गले लगाने के लिए और मुझे बनाने के लिए धन्यवाद। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं क्रिकेट से भी कहीं बड़ी किसी चीज़ का हिस्सा हूं।

Hello my RCB family. Thank you for all the love and blessing joh apne mujhe diya.



Will miss you all. pic.twitter.com/gv0YhA5OvJ