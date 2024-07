खेल डैस्क : टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने के बाद हैदराबाद लौटे मोहम्मद सिराज का फैंस ने शानदार स्वागत किया। सिराज को एयरपोर्ट पर ही उत्साह और जोश से भरे फैंस देखने को मिले। फैंस ने सिराज का गर्मजोशी से स्वागत किया, उनके साथ सेल्फी लेकर उन्हें शुभकामनाएं दीं। इस दौरान सोशल मीडिया पर भी सिराज के स्वागत की तस्वीरें और वीडियो वायरल हुईं। सिराज ने भी अपने फैंस का प्यार और समर्थन देखकर खुशी जाहिर की और उन्हें धन्यवाद दिया। सिराज का विश्व कप में प्रदर्शन शानदार रहा था। उनकी स्विंग गेंदबाजी से विरोधी बल्लेबाज खूब परेशान हुए थे। सिराज के इस शानदार स्वागत ने साबित कर दिया कि फैंस अपने हीरो की कितनी इज्जत करते हैं और उनकी सफलताओं में कितना खुश होते हैं।

#WATCH | Cricketer Mohammed Siraj arrives in Hyderabad, welcomed by his numerous fans and supporters at the airport pic.twitter.com/5436dqlcKq — ANI (@ANI) July 5, 2024

CROWD TO CELEBRATE THE WORLD CUP HERO, SIRAJ IN HYDERABAD 🥶🇮🇳 pic.twitter.com/gIhfPSg1Pu — Johns. (@CricCrazyJohns) July 5, 2024

Warm Welcome to HYDERABAD EXPRES Mohammed Siraj AT Shamshabad Airport. pic.twitter.com/B9HAXRIIBH — Shakeel Yasar Ullah (@yasarullah) July 5, 2024

Warm Welcome to HYDERABAD EXPRES Mohammed Siraj AT Shamshabad Airport. pic.twitter.com/dh499OpNHa — MOHAMMED MUJEEB (@m_ujeeb) July 5, 2024

सिराज ने टी20 वर्ल्ड कप में खेले 3 मैच

सिराज ने भारत के लिए 2024 टी20 वर्ल्ड कप में कुल 3 मैच खेले। यह मैच न्यूयॉर्क में खेले गए थे। ग्रुप स्टेज का टीम इंडिया का आखिरी मुकाबला बारिश के कारण धुल गया था। सुपर 8 में प्रवेश करने के बाद टीम इंडिया जब विंडीज पहुंची तो सिराज की जगह कुलदीप यादव को प्लेइंग 11 को मौका मिला। सिराज ने 3 मैचों में 1 ही विकेट ही लिया लेकिन वह अपनी किफायती गेंदबाजी के कारण प्रभाव जमाने में सफल रहे। यह सिराज का पहला टी20 वर्ल्ड कप था। इससे पहल 2023 में सिराज ने वनडे वर्ल्ड कप खेला था।