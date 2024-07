खेल डैस्क : एमआई न्यूयॉर्क के कप्तान कीरोन पोलार्ड ने अपने व्यवहार से दर्शकों का दिल जीत लिया। दरअसल, इस समय अमेरिका में मेजर लीग क्रिकेट 2024 चल रही है। टूर्नामेंट का 19वां मैच एलए नाइट राइडर्स और एमआई न्यूयॉर्क के बीच हुआ। मैच के दौरान पोलार्ड द्वारा स्टैंड में लगाया गया छक्का एक महिला प्रशंसक को लगा। मैच के बाद प्रेजेंटेशन के दौरान उन्होंने न सिर्फ फैन के बारे में पूछताछ की, बल्कि उससे मिलने भी गए।

टीम को सपोर्ट करने स्टेडियम में आई एमआई न्यूयॉर्क की फैन के हाथ में झंडा भी था। महिला फैन जब चोटिल हो गई तो मैच के बाद पोलार्ड उससे मिलने पहुंचे। उन्होंने ऑटोग्राफ दिया और महिला और उसके पति के साथ सेल्फी ली। इस दिल छू लेने वाली बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। पोलार्ड ने प्रशंसक से मुलाकात करते हुए कहा कि मैं विनम्रतापूर्वक माफी मांगता हूं। मैं कम से कम इतना तो कर ही सकता हूं।



उन्होंने महिला के पति से भी बातचीत की और उसका ख्याल रखने और एक पति के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करने को कहा।

उन्होंने कहा कि मुझे खेद है। उसका ख्याल रखना ठीक है? वही करो जो एक आदमी को करना चाहिए।

Checking up on the fan who got hit by a 6️⃣ off his bat 🤯 - all grace and heart, Polly 💙#OneFamily #MINewYork #CognizantMajorLeagueCricket | @KieronPollard55 @MLCricket pic.twitter.com/GmKQRf3VMV