खेल डैस्क : पीसीबी ने पाकिस्तान बनाम न्यूजीलैंड त्रिकोणीय एकदिवसीय श्रृंखला से पहले आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट में पूर्व कप्तानों इंजमाम-उल-हक और मिस्बाह-उल-हक के शानदार योगदान को देखते हुए उन्हें शनिवार को औपचारिक रूप से हॉल ऑफ फेम में शामिल किया। न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच से पहले पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने उन्हें स्मारक टोपी और पट्टिकाएं प्रदान कीं। दोनों दिग्गज कैप पहनकर स्टेडियम में घूमे और भीड़ से जोरदार तालियां बटोरीं।

