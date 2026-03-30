स्पोर्ट्स डेस्क : IPL 2026 में मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के मुकाबले में सूर्यकुमार यादव इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर मैदान में उतरे। उन्होंने फील्डिंग नहीं की और रन चेज के दौरान नंबर-3 पर बल्लेबाजी की। इस फैसले को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थीं।

जयवर्धने ने साफ की स्थिति

मैच के बाद हेड कोच महेला जयवर्धने ने इन अटकलों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि टीम में सब कुछ ठीक है और कोई अनावश्यक कहानी बनाने की जरूरत नहीं। सूर्यकुमार ने कुछ अतिरिक्त दिन का ब्रेक लिया था और उन्हें हल्की ग्रोइन समस्या थी, इसलिए यह फैसला एहतियात के तौर पर लिया गया।

चोट से बचाने के लिए लिया गया फैसला

जयवर्धने के मुताबिक सूर्यकुमार फील्डिंग करने के लिए तैयार थे, लेकिन टीम मैनेजमेंट ने जोखिम नहीं लिया। कोच ने साफ कहा कि ऐसे अहम खिलाड़ियों को पूरे सीजन फिट रखना जरूरी है, इसलिए यह पूरी तरह से सोचा-समझा फैसला था।

छोटी लेकिन अहम पारी

221 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए सूर्यकुमार ने 8 गेंदों में 16 रन की तेज पारी खेली। उन्होंने शुरुआत में ही बाउंड्री लगाकर लय दिखाई, लेकिन 15वें ओवर में आउट हो गए। उनकी इस छोटी पारी ने टीम की जीत में योगदान दिया।

मुंबई इंडियंस ने रचा इतिहास

मुंबई इंडियंस ने 221 रनों का लक्ष्य 6 विकेट रहते और 5 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। यह टीम का IPL इतिहास का सबसे बड़ा सफल रन चेज रहा। साथ ही 2012 के बाद पहली बार टीम ने अपना पहला मुकाबला जीता।

अगला मुकाबला

मुंबई इंडियंस का अगला मैच 4 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ अरुण जेटली स्टेडियम में होगा। उम्मीद जताई जा रही है कि इस मैच में सूर्यकुमार यादव प्लेइंग इलेवन में वापसी कर सकते हैं।