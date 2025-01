मुंबई : मुंबई क्रिकेट संघ (एमसीए) ने बृहस्पतिवार को वानखेड़े स्टेडियम में 14,505 लाल और सफेद गेंदों का इस्तेमाल करके क्रिकेट बॉल से सबसे बड़ा वाक्य बनाने का ‘गिनीज वर्ल्ड' रिकॉर्ड हासिल किया। भारत के प्रतिष्ठित क्रिकेट स्थलों में से एक वानखेड़े स्टेडियम के 50 साल पूरे होने के लिए एमसीए के भव्य समारोह के दौरान यह उपलब्धि हासिल की गई। यह स्टेडियम भारतीय क्रिकेट के कुछ सुपरस्टार तैयार करने का स्थल भी रहा है, यहीं भारत ने 2011 में महान क्रिकेटर एमएस धोनी के नेतृत्व में अपना दूसरा 50 ओवर का विश्व कप खिताब जीता था।

🚨 MUMBAI CRICKET ASSOCIATION CELEBRATES 50 YEARS OF WANKHEDE STADIUM BY CREATING A GUINNESS WORLD RECORD 🚨



The largest sentence was formed using 14,505 balls as part of MCA's grand celebration for the Historic venue.