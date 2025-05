खेल डैस्क : भारतीय ओलंपिक पदक विजेता मुक्केबाज मैरी कॉम ने अपने वकील के माध्यम से एक आधिकारिक बयान जारी कर पुष्टि की कि उन्होंने और उनके पति करुंग ओन्खोलर ने 20 दिसंबर 2023 को आपसी सहमति से तलाक ले लिया है। यह घोषणा सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर चल रही अफवाहों और अटकलों के बीच आई, जिसमें मैरी कॉम का नाम उनके व्यापारिक सहयोगी हितेश चौधरी और अन्य व्यक्तियों के साथ जोड़ा जा रहा था। मैरी ने इन सभी दावों का स्पष्ट रूप से खंडन किया और कहा कि उनका और ओन्खोलर का अलगाव दो साल पहले शुरू हुआ था और यह पूरी तरह आपसी सहमति पर आधारित था।

मैरी कॉम का आधिकारिक बयान

मैरी कॉम के वकील द्वारा जारी बयान में कहा गया, "गलत मीडिया रिपोर्टों और अफवाहों को देखते हुए, मैं निम्नलिखित स्पष्टीकरण जारी कर रही हूं: सुश्री एम.सी. मैरी कॉम और श्री करुंग ओन्खोलर अब विवाहित नहीं हैं। दोनों ने 20 दिसंबर 2023 को कोम कस्टमरी लॉ के तहत, दोनों परिवारों और कबीले के नेताओं की उपस्थिति में आपसी सहमति से तलाक को अंतिम रूप दिया।" बयान में आगे कहा गया, "श्री हितेश चौधरी या किसी अन्य मुक्केबाज के पति के साथ मैरी कॉम के किसी भी तरह के विवाहेतर संबंध की अफवाहों का स्पष्ट खंडन किया जाता है। मीडिया से अनुरोध है कि ऐसी निराधार अटकलों को बढ़ावा न दिया जाए।" मैरी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इस बयान को साझा करते हुए उन सभी अफवाहों को खारिज किया, जिनमें उनके निजी जीवन को लेकर गलत दावे किए जा रहे थे। उन्होंने मीडिया से उनके निजी जीवन में दखल न देने और ऐसी अटकलों को प्रकाशित करने से बचने की अपील की।

