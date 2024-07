खेल डैस्क : भारत के पूर्व मुख्य कोच और कप्तान राहुल द्रविड़ के बेटे समित द्रविड़ को महाराजा ट्रॉफी केएससीए टी20 के आगामी सीजन के लिए मैसूर वॉरियर्स ने अपने साथ जोड़ लिया है। वॉरियर्स ने मध्यक्रम के बल्लेबाज और सीमर को 50,000 रुपए में मैसूर ने अपने साथ जोड़ा है। मैसूर प्रबंधन ने एक्स पर इसकी घोषणा करते हुए लिखा कि उनका हमारी टीम में होना अच्छा है क्योंकि उन्होंने केएससीए के लिए विभिन्न आयु वर्ग के टूर्नामेंटों में काफी संभावनाएं दिखाई हैं।

The first step towards creating his legacy! Welcome aboard, Samit Dravid 💛#MysoreWarriors #GoWarriors #CricketTwitter pic.twitter.com/kN48J0vWY4