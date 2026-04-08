स्पोर्ट्स डेस्क: All India Football Federation (AIFF) ने भारतीय महिला फुटबॉल टीम के मुख्य कोच के रूप में क्रिसपिन छेत्री की फिर से नियुक्ति की है। यह फैसला आगामी अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। छेत्री अब टीम की कमान संभालते हुए नए सिरे से तैयारी शुरू करेंगे।

अमेलिया वाल्वरडे की जगह संभाली जिम्मेदारी

क्रिसपिन छेत्री ने स्पेन की कोच अमेलिया वाल्वरडे की जगह ली है। वाल्वरडे का कार्यकाल इस साल की शुरुआत में समाप्त हो गया था। उनका कार्यकाल एएफसी महिला एशियन कप में भारत के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद खत्म हुआ, जहां टीम एक भी मैच नहीं जीत सकी।

एशियन कप में खराब प्रदर्शन बना कारण

भारतीय महिला टीम ने ऑस्ट्रेलिया में खेले गए एएफसी महिला एशियन कप में बेहद निराशाजनक प्रदर्शन किया। करीब दो दशकों बाद इस टूर्नामेंट में वापसी करने वाली टीम ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गई और एक भी मुकाबला नहीं जीत पाई, जिसके बाद कोचिंग बदलाव का फैसला लिया गया।

फीफा सीरीज 2026 की तैयारी जारी

इस समय भारतीय महिला टीम फीफा सीरीज 2026 के लिए केन्या की राजधानी नैरोबी में मौजूद है। नई कोचिंग टीम के साथ खिलाड़ी आगामी अंतरराष्ट्रीय चुनौतियों के लिए खुद को तैयार कर रही हैं।

कोचिंग स्टाफ में भी बदलाव

क्रिसपिन छेत्री ने इस फ्रेंडली टूर्नामेंट के लिए 22 सदस्यीय टीम का चयन किया है। कोचिंग स्टाफ में सुजाता कर को असिस्टेंट कोच बनाया गया है, जिन्हें 2025 में AIFF महिला कोच ऑफ द ईयर चुना गया था। वहीं फैसल के बीपू गोलकीपिंग कोच की भूमिका निभाएंगे।

छेत्री पर फिर से भरोसा

छेत्री पहले भी टीम के साथ काम कर चुके हैं और 2026 एशियन कप क्वालिफायर में टीम की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। उनके अनुभव को देखते हुए AIFF ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताया है, ताकि टीम बेहतर प्रदर्शन कर सके।