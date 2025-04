खेल डैस्क : कोलकाता नाइट राइडर्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच ईडन गार्डन्स में रन-फेस्ट खेला गया जिसमें दोनों टीमों ने मिलकर 472 रन बना दिए। लखनऊ ने पहले खेलते हुए 238 रन बनाए, जबकि कोलकाता दूसरी पारी में 4 रन से पीछे रह गई। उक्त मैच में एक्स्ट्रा से भी 35 रन आए। लखनऊ के गेंदबाजों ने 22 अतिरिक्त रन दिए जिसमें शार्दुल ठाकुर का लगातार 5 वाइड गेंदें फेंकने का रिकॉर्ड भी शामिल था। शार्दुल ने चौथे ओवर की शुरुआत 5 वाइड से की थी। उनका ओवर 11 गेंदों का गया जोकि आईपीएल इतिहास में किसी भी गेंदबाज द्वारा संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा हैं। शार्दुल, मोहम्मद सिराज और तुषार देशपांडे भी आईपीएल में 11 गेंदों का ओवर फेंक चुके हैं।



देशपांडे आईपीएल 2023 में चेन्नई बनाम लखनऊ के लिए खेलते हुए 1 ओवर में 11 गेंद फेंकने वाले पहले गेंदबाज थे। उसी संस्करण में, सिराज ने भी मुंबई के खिलाफ 11 गेंदों का ओवर फेंका था। अब, शार्दुल ने भी यही उपलब्धि हासिल की है। लिस्ट-

11 गेंदें - तुषार देशपांडे बनाम लखनऊ, चेन्नई, 2023

11 गेंदें - मोहम्मद सिराज बनाम मुंबई, बेंगलुरु, 2023

11 गेंदें - शार्दुल ठाकुर बनाम कोलकाता, कोलकाता, 2025



सोशल मीडिया पर शेयर हुए मीम्स

Lord Shardul Thakur taking Rahane's wicket on the 11th ball of the over pic.twitter.com/vqP6hBqMxf