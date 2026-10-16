नई दिल्ली। दिल्ली में विरोध प्रदर्शनों के चलते सुरक्षा व्यवस्था कड़ी होने और आवाजाही प्रभावित होने के बीच भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव ने प्रशासन से गोल्फ प्रेमियों की मदद करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अधिकारी ऐसा रास्ता निकालें, जिससे दर्शक सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए ‘डीपी वर्ल्ड इंडिया चैंपियनशिप’ देखने पहुंच सकें। इसके साथ ही उन्होंने युवा पीढ़ी को अपनी बात रखने के साथ दूसरों के विचारों को भी महत्व देने की सलाह दी। प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया (पीजीटीआई) के अध्यक्ष कपिल देव शुक्रवार को टूर्नामेंट के दूसरे दिन संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आयोजक चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग प्रतियोगिता देखने आएं, लेकिन प्रशासन की ओर से लागू व्यवस्थाओं का सम्मान करना भी जरूरी है।

अधिकारियों से दर्शकों की मदद करने की अपील

दिल्ली गोल्फ क्लब के आसपास पुलिस बैरिकेडिंग के कारण दर्शकों की आवाजाही प्रभावित होने के सवाल पर कपिल देव ने कहा कि आयोजन से जुड़े लोग चाहते हैं कि गोल्फ प्रेमी मैदान पर आकर मुकाबले का आनंद लें। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकारी निर्देशों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने उम्मीद जताई कि अधिकारी प्रतियोगिता के महत्व को समझते हुए दर्शकों को आयोजन स्थल तक पहुंचने में मदद करेंगे। कपिल देव के मुताबिक, प्रशासन और आयोजकों के बीच बेहतर तालमेल से दर्शकों को सुविधा मिल सकती है। इस टूर्नामेंट में मौजूदा चैंपियन टॉमी फ्लीटवुड, पूर्व विश्व नंबर एक रोरी मैक्लरॉय, जस्टिन रोज, पैट्रिक रीड और शेन लोरी सहित कई दिग्गज गोल्फ खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं।

‘जेन जी’ को दी दूसरों की बात सुनने की सलाह

देश में विभिन्न मुद्दों को लेकर आंदोलनों में सक्रिय भूमिका निभा रहे युवाओं के बारे में पूछे जाने पर कपिल देव ने कहा कि आज की युवा पीढ़ी समझदार और प्रतिभाशाली है। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि युवाओं को अपने विचार व्यक्त करने के साथ-साथ दूसरों के अनुभव और सुझावों को सुनने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ लोगों के पास अनुभव है, जिसका इस्तेमाल युवाओं को सही दिशा दिखाने में किया जा सकता है। वहीं, युवाओं की ऊर्जा और सोच भी देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। कपिल देव ने कहा कि युवा देश का भविष्य हैं और उनका सही मार्गदर्शन करना जरूरी है। उन्होंने जोर दिया कि किसी भी मुद्दे पर केवल अपनी बात को सही साबित करने के बजाय संवाद और आपसी समझ को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी सभी की है। इसके लिए युवाओं और अनुभवी लोगों को मिलकर काम करना होगा, ताकि समाज और देश विकास के रास्ते पर आगे बढ़ सकें।

गोल्फ को लोकप्रिय बनाने के लिए छोटे प्रारूपों पर जोर

भारत में गोल्फ की लोकप्रियता बढ़ाने के उपायों पर बात करते हुए कपिल देव ने छोटे प्रारूपों और नौ होल वाले गोल्फ कोर्स को बढ़ावा देने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि 18 होल का गोल्फ कोर्स बनाने के लिए काफी जमीन की आवश्यकता होती है, जो भारत जैसे घनी आबादी वाले देश में एक बड़ी चुनौती हो सकती है। उनका मानना है कि नौ होल वाले कोर्स विकसित करने और खेल के नए प्रारूप अपनाने से अधिक लोगों को गोल्फ खेलने तथा इसे समझने का अवसर मिलेगा। कपिल देव ने उम्मीद जताई कि आने वाले 10 वर्षों में देश में नौ होल वाले गोल्फ कोर्स की संख्या बढ़ेगी। इससे गोल्फ को केवल चुनिंदा लोगों तक सीमित रखने के बजाय आम लोगों के बीच भी लोकप्रिय बनाने में मदद मिल सकती है।