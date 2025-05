खेल डैस्क : भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने दक्षिण अफ्रीकी महिला टीम को हराकर ट्राई सीरीज के फाइनल में जगह बना ली है। कोलंबो के प्रेमादासा स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में भारतीय टीम ने पहले खेलते हुए जेमिमा रोड्रिग्ज के ताबड़तोड़ शतक और दीप्ति शर्मा के 93 रन की बदौलत पहले खेलते हुए 9 विकेट पर 337 रन बनाए थे। जवाब में खेलने उतरी दक्षिण अफ्रीकी टीम डर्कसन और कप्तान क्लो ट्रायॉन के अर्धशतकों के बावजूद निर्धारित लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाई। भारत अब लीग स्टेज के 4 में से तीन मैच जीतकर फाइनल में पहुंच चुका है। दक्षिण अफ्रीका ने लीग के तीन मैच में हार झेली है। अब फाइनल मुकाबला 11 मई को कोलंबो के मैदान पर श्रीलंका के खिलाफ खेला जाएगा।

A century that had it all — pressure, poise, perfection 💯🫡



Jemimah Rodrigues steps up for India in style 🇮🇳@BCCIWomen @JemiRodrigues @DelhiCapitals @ESPNcricinfo#JemimahRodrigues #SAvIND #WomensTriNationSeries2025 pic.twitter.com/g2myPT6o8c