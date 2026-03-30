स्पोर्ट्स डेस्क : इटली के स्टार टेनिस खिलाड़ी Jannik Sinner ने Miami Open का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। उन्होंने फाइनल में चेक गणराज्य के Jiri Lehecka को 6-4, 6-4 से हराकर ट्रॉफी अपने नाम की। इसके साथ ही सिनर ने इस सीजन इंडियन वेल्स और मियामी ओपन दोनों जीतकर ‘सनशाइन डबल’ पूरा कर लिया।

फेडरर के बाद ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी

Jannik Sinner साल 2017 में Roger Federer के बाद एक ही सीजन में इंडियन वेल्स और मियामी ओपन जीतने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। खास बात यह है कि सिनर ने इन दोनों टूर्नामेंट में एक भी सेट गंवाए बिना यह खिताब जीता।

सनशाइन डबल जीतने वाले महान खिलाड़ी

सनशाइन डबल जीतने वाले महान खिलाड़ियों की सूची में अब सिनर भी शामिल हो गए हैं। उनसे पहले Jim Courier, Michael Chang, Pete Sampras, Marcelo Rios, Andre Agassi, Roger Federer, Novak Djokovic यह उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। सिनर शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। उन्होंने ATP Masters 1000 स्तर पर लगातार 34 सेट जीतने का रिकॉर्ड भी बना लिया है। इस सीजन उनका रिकॉर्ड 19 जीत और 2 हार का है, जो उनके शानदार प्रदर्शन को दर्शाता है।

सबालेंका ने भी जीता सनशाइन डबल

महिला वर्ग में Aryna Sabalenka ने भी इस साल सनशाइन डबल पूरा किया। इतिहास में यह चौथी बार हुआ है जब एक ही साल में ATP और WTA दोनों में खिलाड़ियों ने सनशाइन डबल जीता। सिनर अब ATP रैंकिंग में वर्ल्ड नंबर 1 Carlos Alcaraz से 1190 अंकों से पीछे हैं। वहीं, फाइनल खेलने वाले लेहेका ATP रैंकिंग में करियर बेस्ट 14वीं रैंकिंग पर पहुंच जाएंगे।