मेलबर्न : शीर्ष रैंकिंग पर काबिज यानिक सिनर ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन के फाइनल में रविवार को यहां जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को सीधे तीन सेटों में हराकर अपने खिताब का बचाव किया। इटली के 23 साल के सिनर ने बिना कोई ब्रेक प्वाइंट गंवाये दूसरी रैंकिंग के खिलाफ ज्वेरेव को दो घंटे 42 मिनट तक चले मुकाबले में 6-3, 7-6 (4), 6-3 से शिकस्त दी। वह 1992 और 1993 में जिम कूरियर के बाद लगातार 2 बार इस ट्रॉफी को जीतने वाले कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। वह तीन ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले इटली के पहले खिलाड़ी बन गए। यह 2019 में तत्कालीन शीर्ष रैंकिंग के खिलाड़ी जोकोविच के द्वारा दूसरी रैंकिंग पर काबिज नडाल को हराने के बाद यह पहला मौका था जब खिताबी मुकाबले में रैंकिंग में शीर्ष 2 पर काबिज खिलाड़ी एक दूसरे के आमने सामने थे।

दोनों खिलाड़ी की रैंकिंग में महज एक स्थान का फर्क है लेकिन फाइनल मुकाबले के दूसरे सेट के अलावा ज्वेरेव, सिनर को कभी भी टक्कर देते नहीं दिखे। इस मैच में सिनर के दबदबे का अंदाज इससे भी लगाया जा सकता है कि उन्होंने ज्वेरेव के 25 विनर्स के मुकाबले 32 विनर्स लगाए। जर्मनी के खिलाड़ी ने 45 सहज गलतियां की जबकि सिनर ने इस आंकड़े को 27 तक सीमित रखा। मैच के बाद ज्वेरेव ने कहा कि इस समय तुम (सिनर) बड़े अंतर से दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हो। मुझे उम्मीद थी कि मैं तुम्हें कड़ी टक्कर दूंगा लेकिन तुम ने कमाल का खेल दिखाया। सिनर की यह लगातार 21वीं जीत है। पिछले 5 ग्रैंड स्लैम में वह तीसरी बार चैम्पियन बने हैं। पिछले साल से अब तक उनके जीत हार का रिकॉर्ड 80-6 है और इस दौरान उन्होंने कुल 9 टूर्नामेंट जीते हैं।

Taking this trophy home for a second time feels absolutely unreal!!!! ❤️❤️❤️❤️❤️ To my team and all of you who’ve cheered me on from every corner of the world – thank you! Huge respect to @AlexZverev for an incredible match 🤝🏻🤝🏻🤝🏻🇦🇺 @AustralianOpen pic.twitter.com/uWwH0PRxxg