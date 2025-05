खेल डैस्क : जयपुर के मैदान पर राजस्थान रॉयल्स को हराने के बाद मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने कहा कि हमने जिस तरह बल्लेबाजी की और गेंदबाजी में भी जिस तरह सटीकता दिखाई ये वाकई एक परफेक्ट मैच था। हम शायद 15 रन और बना सकते थे। हमारी आपस में बातचीत यही थी कि प्रतिशत के हिसाब से शॉट्स खेलें। सूर्या और मैंने कहा कि यहां शॉट्स की वैल्यू है। रोहित और रायन ने भी उसी अंदाज में बल्लेबाजी की। मुझे लगता है यह शानदार था। यह कभी इस बात पर निर्भर नहीं करता कि किसे मौक़ा मिला, बल्कि इस पर होता है कि उस स्थिति में क्या जरूरी है।

6️⃣ on the trot & now they’re on 🔝



A massive 1⃣0⃣0⃣-run win for #MI to sit right where they want to 👊



Scorecard ▶ https://t.co/t4j49gXHDu#TATAIPL | #RRvMI | @mipaltan pic.twitter.com/20KEle7S6n