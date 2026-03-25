स्पोर्ट्स डेस्क: IPL 2026 से पहले भारत के पूर्व ऑलराउंडर Irfan Pathan ने पंजाब किंग्स के तेज गेंदबाज Arshdeep Singh को अहम सलाह दी है। पठान का मानना है कि अर्शदीप को नई गेंद से अपनी गेंदबाजी पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है।

नई गेंद से गेंदबाजी पर करना होगा काम

इरफान पठान ने कहा कि अर्शदीप सिंह लगातार विकेट लेते रहे हैं, लेकिन उन्हें नई गेंद से इंस्विंग पर काम करना होगा। पिछले कुछ समय में नई गेंद से उनकी गेंदबाजी पहले जैसी प्रभावी नहीं रही है।

पठान ने कहा, 'अर्शदीप आपकी टीम के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे हैं और लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन एक चीज जिस पर उन्हें ध्यान देना होगा, वह है नई गेंद से गेंदबाजी। पिछले कुछ समय से मैंने देखा है कि वह नई गेंद से ज्यादा इंस्विंग नहीं करा पा रहे हैं।'

इकॉनमी रेट पर भी ध्यान देने की जरूरत

पठान ने आगे कहा कि एशिया कप के बाद अर्शदीप के नई गेंद के आंकड़ों में थोड़ी गिरावट आई है और उन्हें अपनी इकॉनमी रेट पर भी ध्यान देना होगा। उन्होंने कहा, 'एशिया कप से पहले और बाद के आंकड़ों को देखें तो नई गेंद से उनकी गेंदबाजी में थोड़ा फर्क आया है। उन्हें इस पर ध्यान देना होगा और अपनी इकॉनमी रेट पर भी नजर रखनी होगी।'

पंजाब किंग्स के लिए अहम खिलाड़ी हैं अर्शदीप

Arshdeep Singh 2019 से पंजाब किंग्स के लिए लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने IPL में अब तक 82 मैचों में 97 विकेट लिए हैं। हालांकि उनका इकॉनमी रेट करीब 9 का रहा है, जो थोड़ा ज्यादा माना जाता है। पंजाब किंग्स ने उन्हें IPL 2025 ऑक्शन से पहले 18 करोड़ रुपये में रिटेन किया था। पिछले सीजन टीम फाइनल तक पहुंची थी, जहां उन्हें Royal Challengers Bengaluru के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था।

टी20 में भारत के लिए शानदार रिकॉर्ड

Arshdeep Singh भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज भी हैं। उन्होंने 84 मैचों में 127 विकेट लिए हैं। हाल ही में खेले गए टी20 वर्ल्ड कप में भी उन्होंने 9 विकेट लेकर भारत को चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। अब IPL 2026 में पंजाब किंग्स को अगर खिताब जीतना है तो अर्शदीप सिंह का प्रदर्शन टीम के लिए काफी अहम रहने वाला है।

IPL 2026 के लिए पंजाब किंग्स की पूरी टीम

अर्शदीप सिंह, अजमतुल्लाह ओमरजई, हरनूर पन्नू, हरप्रीत बराड़, लॉकी फर्ग्यूसन, मार्को यानसेन, मार्कस स्टोइनिस, मिच ओवेन, मुशीर खान, नेहल वढेरा, प्रभसिमरन सिंह, प्रियांश आर्य, पायला अविनाश, शशांक सिंह, श्रेयस अय्यर, सूर्यांश शेडगे, विष्णु विनोद, व्यशाक विजयकुमार, जेवियर बार्टलेट, यश ठाकुर, युजवेंद्र चहल, कूपर कॉनॉली, प्रवीन दुबे, विशाल निषाद, बेन द्वारशुइस।