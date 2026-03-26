स्पोर्ट्स डेस्क : BCCI ने आधिकारिक तौर पर इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के दूसरे फेज का शेड्यूल जारी कर दिया है, जिसमें 13 अप्रैल से 24 मई तक होने वाले मैचों की पुष्टि की गई है। लीग-स्टेज के बाकी 50 मैच भारत के 12 अलग-अलग स्टेडियम में खेले जाएंगे। इनमें बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, अहमदाबाद, हैदराबाद, लखनऊ, जयपुर, धर्मशाला, रायपुर और नया चंडीगढ़ शामिल हैं।
इस फेज की शुरुआत हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच होने वाले मैच से होगी। यह नया प्लान तब आया है जब बोर्ड ने पहले सिर्फ 12 अप्रैल तक के शुरुआती 20 मैचों का शेड्यूल जारी किया था। ऐसा असम, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में विधानसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान की वजह से किया गया था। बाकी शेड्यूल बाद में फाइनल किया गया ताकि टूर्नामेंट में कम से कम रुकावट आए।
एनर्जी और फ़्यूल की कमी की वजह से लॉजिस्टिक्स या दर्शकों की मौजूदगी पर पड़ने वाले असर की चिंताओं के बावजूद टूर्नामेंट बिना किसी मैच में कटौती के तय प्लान के मुताबिक ही आगे बढ़ेगा।
IPL 2026 का पूरा शेड्यूल
1 28-मार्च-26 शनिवार शाम 7:30 बजे सनराइजर्स हैदराबाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बेंगलुरु
2 29-मार्च-26 रविवार शाम 7:30 बजे कोलकाता नाइट राइडर्स मुंबई इंडियंस मुंबई
3 30-मार्च-26 सोमवार शाम 7:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स राजस्थान रॉयल्स गुवाहाटी
4 31-मार्च-26 मंगलवार शाम 7:30 बजे गुजरात टाइटन्स पंजाब किंग्स न्यू चंडीगढ़
5 01-अप्रैल-26 बुधवार शाम 7:30 बजे दिल्ली कैपिटल्स लखनऊ सुपर जायंट्स लखनऊ
6 02-अप्रैल-26 गुरुवार शाम 7:30 बजे सनराइजर्स हैदराबाद कोलकाता नाइट राइडर्स कोलकाता
7 03-अप्रैल-26 शुक्रवार शाम 7:30 बजे पंजाब किंग्स चेन्नई सुपर किंग्स चेन्नई
8 04-अप्रैल-26 शनिवार दोपहर 3:30 बजे मुंबई इंडियंस दिल्ली कैपिटल्स दिल्ली
9 04-अप्रैल-26 शनिवार शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स गुजरात टाइटन्स अहमदाबाद
10 05-अप्रैल-26 रविवार दोपहर 3:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स सनराइजर्स हैदराबाद हैदराबाद
11 05-अप्रैल-26 रविवार शाम 7:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बेंगलुरु
12 06-अप्रैल-26 सोमवार शाम 7:30 बजे पंजाब किंग्स कोलकाता नाइट राइडर्स कोलकाता
13 07-अप्रैल-26 मंगलवार शाम 7:30 बजे मुंबई इंडियंस राजस्थान रॉयल्स गुवाहाटी
14 08-अप्रैल-26 बुधवार शाम 7:30 बजे गुजरात टाइटन्स दिल्ली कैपिटल्स दिल्ली
15 09-अप्रैल-26 गुरुवार शाम 7:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स कोलकाता नाइट राइडर्स कोलकाता
16 10-अप्रैल-26 शुक्रवार शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु राजस्थान रॉयल्स गुवाहाटी
17 11-अप्रैल-26 शनिवार दोपहर 3:30 बजे सनराइजर्स हैदराबाद पंजाब किंग्स न्यू चंडीगढ़
18 11-अप्रैल-26 शनिवार शाम 7:30 बजे दिल्ली कैपिटल्स चेन्नई सुपर किंग्स चेन्नई
19 12-अप्रैल-26 रविवार दोपहर 3:30 बजे गुजरात टाइटन्स लखनऊ सुपर जायंट्स लखनऊ
20 12-अप्रैल-26 रविवार 7:30 PM रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु मुंबई इंडियंस मुंबई
21 13-अप्रैल-26 सोमवार 7:30 PM राजस्थान रॉयल्स सनराइजर्स हैदराबाद हैदराबाद
22 14-अप्रैल-26 मंगलवार 7:30 PM कोलकाता नाइट राइडर्स चेन्नई सुपर किंग्स चेन्नई
23 15-अप्रैल-26 बुधवार 7:30 PM लखनऊ सुपर जायंट्स रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बेंगलुरु
24 16-अप्रैल-26 गुरुवार 7:30 PM पंजाब किंग्स मुंबई इंडियंस मुंबई
25 17-अप्रैल-26 शुक्रवार 7:30 PM कोलकाता नाइट राइडर्स गुजरात टाइटन्स अहमदाबाद
26 18-अप्रैल-26 शनिवार 3:30 PM दिल्ली कैपिटल्स रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बेंगलुरु
27 18-अप्रैल-26 शनिवार 7:30 PM चेन्नई सुपर किंग्स सनराइजर्स हैदराबाद हैदराबाद
28 19-अप्रैल-26 रविवार 3:30 PM राजस्थान रॉयल्स कोलकाता नाइट राइडर्स कोलकाता
29 19-अप्रैल-26 रविवार 7:30 PM लखनऊ सुपर जायंट्स पंजाब किंग्स न्यू चंडीगढ़
30 20-अप्रैल-26 सोमवार 7:30 PM मुंबई इंडियंस गुजरात टाइटन्स अहमदाबाद
31 21-अप्रैल-26 मंगलवार 7:30 PM दिल्ली कैपिटल्स सनराइजर्स हैदराबाद हैदराबाद
32 22-अप्रैल-26 बुधवार 7:30 PM राजस्थान रॉयल्स लखनऊ सुपर जायंट्स लखनऊ
33 23-अप्रैल-26 गुरुवार 7:30 PM चेन्नई सुपर किंग्स मुंबई इंडियंस मुंबई
34 24-अप्रैल-26 शुक्रवार 7:30 PM गुजरात टाइटन्स रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बेंगलुरु
35 25-अप्रैल-26 शनिवार 3:30 PM पंजाब किंग्स दिल्ली कैपिटल्स दिल्ली
36 25-अप्रैल-26 शनिवार 7:30 PM सनराइजर्स हैदराबाद राजस्थान रॉयल्स जयपुर
37 26-अप्रैल-26 रविवार 3:30 PM चेन्नई सुपर किंग्स गुजरात टाइटन्स अहमदाबाद
38 26-अप्रैल-26 रविवार 7:30 PM कोलकाता नाइट राइडर्स लखनऊ सुपर जायंट्स लखनऊ
39 27-अप्रैल-26 सोमवार 7:30 PM रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दिल्ली कैपिटल्स दिल्ली
40 28-अप्रैल-26 मंगलवार 7:30 PM राजस्थान रॉयल्स पंजाब किंग्स न्यू चंडीगढ़
41 29-अप्रैल-26 बुधवार 7:30 PM सनराइजर्स हैदराबाद मुंबई इंडियंस मुंबई
42 30-अप्रैल-26 गुरुवार 7:30 PM रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु गुजरात टाइटन्स अहमदाबाद
43 01-मई-26 शुक्रवार 7:30 PM दिल्ली कैपिटल्स राजस्थान रॉयल्स जयपुर
44 02-मई-26 शनिवार 7:30 PM मुंबई इंडियंस चेन्नई सुपर किंग्स चेन्नई
45 03-मई-26 रविवार 3:30 PM कोलकाता नाइट राइडर्स सनराइजर्स हैदराबाद हैदराबाद
46 03-मई-26 रविवार 7:30 PM पंजाब किंग्स गुजरात टाइटन्स अहमदाबाद
47 04-मई-26 सोमवार 7:30 PM लखनऊ सुपर जायंट्स मुंबई इंडियंस मुंबई
48 05-मई-26 मंगलवार 7:30 PM चेन्नई सुपर किंग्स दिल्ली कैपिटल्स दिल्ली
49 06-मई-26 बुधवार 7:30 PM पंजाब किंग्स सनराइजर्स हैदराबाद हैदराबाद
50 07-मई-26 गुरुवार 7:30 PM रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु लखनऊ सुपर जायंट्स लखनऊ
51 08-मई-26 शुक्रवार 7:30 PM कोलकाता नाइट राइडर्स दिल्ली कैपिटल्स दिल्ली
52 09-मई-26 शनिवार 7:30 PM गुजरात टाइटन्स राजस्थान रॉयल्स जयपुर
53 10-मई-26 रविवार 3:30 PM लखनऊ सुपर जायंट्स चेन्नई सुपर किंग्स चेन्नई
54 10-मई-26 रविवार 7:30 PM मुंबई इंडियंस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु रायपुर
55 11-मई-26 सोमवार 7:30 PM दिल्ली कैपिटल्स पंजाब किंग्स धर्मशाला
56 12-मई-26 मंगलवार 7:30 PM सनराइजर्स हैदराबाद गुजरात टाइटन्स अहमदाबाद
57 13-मई-26 बुधवार 7:30 PM कोलकाता नाइट राइडर्स रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु रायपुर
58 14-मई-26 गुरुवार 7:30 PM मुंबई इंडियंस पंजाब किंग्स धर्मशाला
59 15-मई-26 शुक्रवार 7:30 PM चेन्नई सुपर किंग्स लखनऊ सुपर जायंट्स लखनऊ
60 16-मई-26 शनिवार 7:30 PM गुजरात टाइटन्स कोलकाता नाइट राइडर्स कोलकाता
61 17-मई-26 रविवार 3:30 PM रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पंजाब किंग्स धर्मशाला
62 17-मई-26 रविवार 7:30 PM राजस्थान रॉयल्स दिल्ली कैपिटल्स दिल्ली
63 18-मई-26 सोमवार 7:30 PM सनराइजर्स हैदराबाद चेन्नई सुपर किंग्स चेन्नई
64 19-मई-26 मंगलवार 7:30 PM लखनऊ सुपर जायंट्स राजस्थान रॉयल्स जयपुर
65 20-मई-26 बुधवार 7:30 PM मुंबई इंडियंस कोलकाता नाइट राइडर्स कोलकाता
66 21-मई-26 गुरुवार 7:30 PM गुजरात टाइटन्स चेन्नई सुपर किंग्स चेन्नई
67 22-मई-26 शुक्रवार 7:30 PM रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु सनराइजर्स हैदराबाद हैदराबाद
68 23-मई-26 शनिवार 7:30 PM पंजाब किंग्स लखनऊ सुपर जायंट्स लखनऊ
69 24-मई-26 रविवार 3:30 PM राजस्थान रॉयल्स मुंबई इंडियंस मुंबई
70 24-मई-26 रविवार 7:30 PM दिल्ली कैपिटल्स कोलकाता नाइट राइडर्स कोलकाता