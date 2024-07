मुंबई (महाराष्ट्र) : भारतीय टीम टी20 विश्व कप की सफलता का जश्न मनाने के लिए आए प्रशंसकों के सागर को पार कर गई और जश्न की रात को जारी रखने के लिए वानखेड़े स्टेडियम पहुंची। वानखेड़े स्टेडियम में पहुंचने के बाद भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों ने विजय परेड के बाद यहां आयोजित कार्यक्रम में ढोल की धुन पर नृत्य किया। रोहित शर्मा की अगुवाई वाली टीम ने मरीन ड्राइव से ओपन-टॉप बस परेड की शुरुआत की। प्रशंसक बड़ी संख्या में पहुंचे, भारत की सफलता की धुन पर नृत्य किया और टी20 विश्व कप विजेता टीम के आगमन का जश्न मनाया।

Nothing beats watching them dance together 🥹🥳🕺💙#MumbaiMeriJaan #MumbaiIndians pic.twitter.com/FOsEhaFpmv