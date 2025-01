खेल डैस्क : भारतीय महिला क्रिकेटर हरलीन देओल ने वडोदरा के मैदान पर अपने करियर का पतला शतक लगाकर टीम इंडिया को विंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे में मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया है। टीम इंडिया को स्मृति मंधाना और प्रतिका रावल ने अच्छी शुरूआत दी थी। तीसरे नंबर पर खेलने आई हरलीन ने शुरूआत ही ही विंडीज गेंदबाजों पर दबाव बनाए रखा और ताबड़तोड़ शॉट लगाए। उन्होंने 103 गेंदों पर 16 चौकों की मदद से 115 रन बनाए। यह उनके वनडे करियर का पहला शतक रहा। इससे पहले वनडे करियर में हरलीन दो ही अर्धशतक लगाने में सफल रही थीं। बहरहाल, अंतिम ओवरों में जेमिमा रोड्रिग्ज की अर्धशतकीय पारी की बदौलत भारतीय टीम 350 का स्कोर पार करने में सफल रही है।

