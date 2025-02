खेल डैस्क : भारतीय सलामी बल्लेबाज और कप्तान रोहित शर्मा ने कटक के मैदान पर इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में छक्के लगाने के मामले में विंडीज दिग्गज क्रिस गेल को पीछे छोड़ दिया है। गेल के नाम वनडे फार्मेट में 331 छक्के हैं। अब रोहित के सामने सिर्फ शाहिद अफरीदी की चुनौती है। उम्मीद है कि वह आगामी चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान इस रिकॉर्ड को तोड़ देंगे। रोहित ने यह रिकॉर्ड तब बनाया जब इंग्लैंड ने पहले खेलते हुए भारतीय टीम को 305 रन की चुनौती दी। जवाब में खेलने उतरी भारतीय टीम को रोहित ने तेजतर्रार शुरूआत दी। रोहित जो पिछले मुकाबले में 2 ही रन बना पाए थे, ने इस बार तेजतर्रार पारी खेली।

वनडे में सबसे ज्यादा छक्के

351 शाहिद अफरीदी

332 रोहित शर्मा

331 क्रिस गेल

270 सनथ जयसूर्या

229 महेंद्र सिंह धोनी

220 इयोन मोर्गन

