खेल डैस्क : टीम इंडिया की पुणे के मैदान पर इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टी20 मुकाबले में 15 रन से जीत में हर्षित राणा का रोल अहम रहा। हर्षित को शिवम दुबे का कन्कशन विकल्प बनाकर मैदान पर उतारा गया था। शिवम दुबे ने बल्लेबाजी करते हुए भारत के लिए 53 रन बनाए थे। लेकिन जब टीम इंडिया गेंदबाजी करने के लिए उतरे तो तीसरे ही ओवर में हर्षित राणा को मैदान पर उतारने की खबर आ गई। टीम इंडिया का यह दाव सफल भी रहा। हर्षित राणा ने पहले ही ओवर में लिविंगस्टन का विकेट निकाल लिया। लिविंगस्टन 9 ही रन बनाए जिससे इंग्लैंड का स्कोर 95 रन पर 4 विकेट हो गया। हर्षित ने इसके बाद जैकब बीथल का भी विकेट निकाला। जोकि 6 ही रन बना पाए। रवि बिश्नोई ने 17वें ओवर में जोफ्रा आर्चर की विकेट निकालकर इंग्लैंड की उम्मीदें तोड़ दीं। 19वें ओवर में हर्षित ने जेमी ओवरर्टन का विकेट निकालकर टीम इंडिया की जीत पक्की कर दी।

हर्षित राणा ने मैच जीतने के बाद कहा कि यह अभी भी मेरे लिए एक ड्रीम डेब्यू है। जब दुबे वापस आए तो दो ओवर के बाद मुझे बताया गया कि मैं कनकशन सब्स्टीट्यूट होगा। यह सिर्फ इस सीरीज के लिए नहीं है, मैं लंबे समय से एक मौके का इंतजार कर रहा था और मैं साबित करना चाहता था कि मैं यहीं का हूं। मैंने आईपीएल में अच्छी गेंदबाजी की है और यहां भी उसी का अनुसरण कर रहा हूं।



मैच के दौरान हर्षित राणा ने अपनी गेंदबाजी स्पीड से भी सबको चौका दिया। उन्होंने 16वें ओवर में 151 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गेंद फेंकी।

ऐसा रहा मुकाबला

टीम इंडिया ने पुणे के मैदान पर खेला गया चौथा टी20 मुकाबला 15 रन से जीत लिया और टी20 सीरीज में 3-1 की अजेय बढ़त बना ली। भारत ने इसी के साथ टी20 फार्मेट में अपना शानदार रिकॉर्ड जारी रखा। टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 12 रन पर 3 विकेट गंवा दिए थे। लेकिन शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या ने फिफ्टी लगाकर टीम इंडिया को 181 तक पहुंचा दिया। जवाब में खेलने उतरी इंग्लैंड को अच्छी शुरूआत मिली। लेकिन भारतीय स्पिनरों ने दबदबा कायम करते हुए इंग्लैंड को 166 रन पर रोक लिया। वरुण चक्रवर्ती ने 28 रन देकर 2, अक्षर पटेल ने 26 रन देकर 1, रवि बिश्नोई ने 28 रन देकर 3 तो हर्षित राणा ने 33 रन देकर 3 विकेट लीं। अर्शदीप ने एक विकेट लिया।

