स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय युवा गोल्फर Shaurya Binu ने अफ्रीकन स्विंग में शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए एएम ग्रीन IGPL इनविटेशनल कांगो में बढ़त हासिल कर ली है। पहले राउंड में 1-अंडर 72 खेलने के बाद बिनू ने दूसरे राउंड में शानदार 9-अंडर 64 का स्कोर किया और कुल 10-अंडर के साथ लीडरबोर्ड में शीर्ष पर पहुंच गए।

चार खिलाड़ियों से दो शॉट आगे

36 होल के बाद बिनू चार खिलाड़ियों से दो शॉट आगे हैं। इसमें Mannat Brar (67-71), Tushar Pannu (67-71), Udayan Mane (70-68) और Aryan Roopa Anand (71-67) शामिल हैं, जो 8-अंडर पर संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं।

ईगल और लगातार बर्डी से बनाई बढ़त

लुबुंबाशी के Golf Club Lubumbashi में खेले जा रहे इस टूर्नामेंट में बिनू ने चौथे होल पर बर्डी के साथ शुरुआत की। इसके बाद छठे से लगातार तीन बर्डी लगाईं और नौवें होल पर ईगल के साथ फ्रंट-9 में 6-अंडर स्कोर बनाया। बैक-9 में संयम दिखाते हुए उन्होंने आखिरी चार होल में तीन बर्डी लगाकर राउंड को शानदार अंदाज में खत्म किया।

शानदार फॉर्म में हैं बिनू

21 वर्षीय बिनू हाल के हफ्तों में बेहतरीन फॉर्म में हैं। उन्होंने मॉरीशस में सातवां और जोहान्सबर्ग में चौथा स्थान हासिल किया था। पढ़ाई और गोल्फ के बीच संतुलन बनाते हुए उनका यह प्रदर्शन काफी प्रभावशाली माना जा रहा है।

उदयन माने और पन्नू का प्रदर्शन

Udayan Mane ने 5-अंडर का राउंड खेलते हुए चार स्थान की छलांग लगाई। वहीं Tushar Pannu ने 2-अंडर 71 का कार्ड खेला, हालांकि उनके खेल में उतार-चढ़ाव देखने को मिला।

मन्नत ब्रार भी रेस में शामिल

Mannat Brar ने 2-अंडर 71 का राउंड खेला और अभी भी खिताब की दौड़ में बनी हुई हैं। वह इस सीजन मिक्स्ड जेंडर प्रो इवेंट जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला बनने का लक्ष्य रख रही हैं।

टीम इवेंट में अत्री मुंबई आगे

टीम प्रतियोगिता में अत्री मुंबई 17-अंडर के स्कोर के साथ शीर्ष पर है। होनर गुरुग्राम 11-अंडर के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि ऑरो रियल्टी गोवा तीसरे स्थान पर पहुंच गया है।