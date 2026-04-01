स्पोर्ट्स डेस्क : International Cricket Council द्वारा जारी ताजा T20I रैंकिंग में भारत के युवा बल्लेबाज Abhishek Sharma और Ishan Kishan पहले और दूसरे स्थान पर बने हुए हैं। अभिषेक 875 रेटिंग पॉइंट के साथ नंबर-1 पर हैं, जबकि किशन 871 पॉइंट के साथ दूसरे स्थान पर हैं।

टॉप-10 में भारत के चार खिलाड़ी

भारत के लिए अच्छी खबर यह है कि टॉप-10 में चार भारतीय खिलाड़ी शामिल हैं। Tilak Varma छठे स्थान पर हैं, जबकि भारतीय T20 कप्तान Suryakumar Yadav सातवें स्थान पर मौजूद हैं। वहीं इंग्लैंड के Jos Buttler आठवें और न्यूजीलैंड के Tim Seifert नौवें स्थान पर हैं।

साउथ अफ्रीका के एस्टरहुइजन की बड़ी छलांग

साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज Connor Esterhuizen ने रैंकिंग में बड़ी छलांग लगाई है। उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ T20I सीरीज में 200 रन बनाए और प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे। इसी प्रदर्शन की बदौलत वह टॉप-100 से सीधे 39वें स्थान पर पहुंच गए।

गेंदबाजों की रैंकिंग

गेंदबाजों की रैंकिंग में अफगानिस्तान के स्टार स्पिनर Rashid Khan पहले स्थान पर बने हुए हैं। भारत के Varun Chakaravarthy दूसरे और Jasprit Bumrah पांचवें स्थान पर हैं।

ऑलराउंडर रैंकिंग में रजा नंबर-1

ऑलराउंडर रैंकिंग में जिम्बाब्वे के कप्तान Sikandar Raza पहले स्थान पर बने हुए हैं, जबकि भारत के Hardik Pandya दूसरे स्थान पर हैं।

अन्य खिलाड़ियों को भी मिला फायदा

साउथ अफ्रीका के जेराल्ड कोएत्ज़ी, ओटनील बार्टमैन और जॉर्ज लिंडे ने भी रैंकिंग में सुधार किया है। वहीं न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज ज़ैकरी फाउल्क्स को भी रैंकिंग में फायदा मिला है। इन खिलाड़ियों ने हाल ही में शानदार प्रदर्शन किया था, जिसका फायदा उन्हें रैंकिंग में मिला।