नई दिल्ली : भारतीय विकेटकीपर ऋषभ पंत कार दुर्घटना के बाद जब जानलेवा चोट का इलाज करा रहे थे तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी मां को फोन करने के साथ डॉक्टरों से कहा था कि जरूरत पड़ने पर उनका विदेश में इलाज किया जाए। मोदी ने गुरुवार को यहां टी20 विश्व कप विजेता क्रिकेटरों के साथ बातचीत के दौरान कहा कि वह पंत की सोशल मीडिया पोस्ट से उनकी चोट से उबरने पर नजर रखे हुए थे। पंत दिसंबर 2022 में दिल्ली से अपने गृहनगर रुड़की जाते समय एक भयानक कार दुर्घटना का शिकार हो गये थे। एक साल के कड़े रिहैबिलिटेशन के बाद उन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग 2024 के दौरान पेशेवर क्रिकेट में वापसी की। उन्होंने हाल ही में समाप्त हुए टी20 विश्व में भारत के लिए वापसी की। भारत बारबाडोस में 29 जून को खेले गये फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को सात रन से हराकर चैम्पियन बना।

मोदी ने कहा कि आपकी वापसी की यात्रा कठिन थी। मैं आपके (सोशल मीडिया) पोस्ट देखता था, जिसमें पता चलता था कि आपने इस दिन इतना कर लिया उस दिन उतना कर लिया। मोदी के साथ खिलाड़ियों की बातचीत का विवरण शुक्रवार को जारी किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैंने आपकी मां से बात करने से पहले चिकित्सकों की राय ली और उनसे पूछा कि अगर आपको इलाज के लिए देश से बाहर ले जाने की जरूरत है तो बताइए। उन्होंने कहा कि आपकी मां से मेरा कोई परिचय नहीं था लेकिन ऐसा लगा कि मैं उन्हें नहीं, वो मुझे आश्वासन दे रही है। यह गजब की बात है। तभी मुझे लगा कि जिसे ऐसी मां मिली है वह कभी विफल नहीं होगा। और आप ने कर के दिखाया।

#WATCH | During his interaction with PM Modi, Cricketer Rishabh Pant said, "...1.5 years ago I had an accident, so I was going through a very difficult phase, I remember that very well because your call came to my mother and my mother told me that Sir had said that there is no… pic.twitter.com/wT7cnLcTzW