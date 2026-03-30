स्पोर्ट्स डेस्क : Hockey India ने सीनियर महिला राष्ट्रीय कोचिंग कैंप के लिए 31 खिलाड़ियों की घोषणा कर दी है। यह कैंप 1 से 9 अप्रैल तक आयोजित होगा, जिसमें भारतीय टीम आने वाले बड़े अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों की तैयारी करेगी। हाल ही में टीम ने एफआईएच वर्ल्ड कप क्वालीफायर में शानदार प्रदर्शन करते हुए सिल्वर मेडल जीता था।

वर्ल्ड कप और एशियन गेम्स की तैयारी पर फोकस

भारतीय टीम अब FIH Hockey Women's World Cup 2026 की तैयारी में जुट गई है। इसके अलावा टीम जून में नेशंस कप, अगस्त में वर्ल्ड कप और फिर Asian Games 2026 में हिस्सा लेगी। ऐसे में यह कैंप टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

गोलकीपिंग और डिफेंस में अनुभवी खिलाड़ियों को मौका

गोलकीपिंग यूनिट में सविता, माधुरी किंडो, बंसारी सोलंकी और बिचू देवी खारीबाम को शामिल किया गया है। डिफेंस में निक्की प्रधान, उदिता, ईशिका चौधरी, ज्योति सिंह, ललथांतलुआंगी और शिल्पी डबास जैसे खिलाड़ियों को जगह मिली है। टीम मैनेजमेंट डिफेंस को और मजबूत बनाने पर काम करेगा।

मिडफील्ड की जिम्मेदारी कप्तान सलीमा टेटे पर

मिडफील्ड में कप्तान सलीमा टेटे, सुषिला चानू, मनीषा चौहान, वैष्णवी फाल्के और नेहा को शामिल किया गया है। इनके अलावा साक्षी राणा और सुनेलिता टोप्पो जैसे युवा खिलाड़ियों को भी मौका दिया गया है। मिडफील्ड में टीम का संतुलन और बॉल कंट्रोल सुधारने पर खास ध्यान रहेगा।

फॉरवर्ड लाइन में कई स्टार खिलाड़ी शामिल

फॉरवर्ड लाइन में नवनीत कौर, दीपिका, लालरेम्सियामी, मुमताज खान, ब्यूटी डुंगडुंग और हिना बानो जैसे खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। टीम की कोशिश होगी कि अटैक को और मजबूत किया जाए और गोल करने की क्षमता बढ़ाई जाए।

कोच स्जोर्ड मेरिन ने क्या कहा

टीम के कोच Sjoerd Marijne ने कहा कि यह कैंप आने वाले बड़े टूर्नामेंटों की तैयारी का अहम हिस्सा है। उनका फोकस टीम की फिटनेस, स्ट्रेटजी और मैच प्रेशर में बेहतर प्रदर्शन पर रहेगा। उन्होंने कहा कि टीम को बड़े मैचों के लिए मानसिक रूप से भी मजबूत बनाना जरूरी है।