खेल डैस्क : बर्मिंघम में चल रही वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2024 इवेंट में भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह और पाक क्रिकेटर कामरान अकमल के बीच बहस होती देखी गई। अकमल ने बीते दिनों एक पाक चैनल पर टी20 विश्व कप की कमेंट्री के दौरान अर्शदीप सिंह और सिख समुदाय पर अपमानजनक टिप्पणियां की थीं। इसका हरभजन ने तीखा जवाब भी दिया था। तब मौके पर ही कामरान ने एक्स पर पोस्ट डालकर माफी मांग ली थी। लेकिन जब यह दोनों क्रिकेटर बर्मिंघम में वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स के लिए इकट्ठा हुए तो गर्मा गर्म बहस करते हुए दिखे।



दरअसल, विकेटकीपर-बल्लेबाज ने पाकिस्तानी टीवी चैनल पर एक विशेषज्ञ के रूप में अपनी उपस्थिति के दौरान विवादास्पद टिप्पणी की थी। अकमल ने शो में कहा था कि कुछ भी हो सकता है...देखें आखिरी ओवर करना अर्शदीप सिंह ने है। वैसी उसकी लय नहीं है। 12 बज गए हैं (कुछ भी हो सकता है। आखिरी ओवर अर्शदीप सिंह फेंकेंगे; उन्होंने इसमें नहीं देखा है) शानदार लय। और यह पहले से ही 12) है।

Harbhajan singh & Kamran Akmal having a serious chat in UK. They’re in UK for Champions of legends trophy 2024. pic.twitter.com/IxDMjtnBsr