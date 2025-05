खेल डैस्क : आईपीएल 2025 के एक रोमांचक मुकाबले में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटन्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेले गए मैच में राशिद खान ने शानदार फील्डिंग का प्रदर्शन किया। 225 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए हैदराबाद की शुरुआत शानदार रही, जिसमें अभिषेक शर्मा और ट्रैविस हेड ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए 4 ओवर में 45 रन जोड़े। गुजरात टाइटन्स को साझेदारी तोड़ने की जब जरूरत थी तब राशिद खान ने यह कमाल कर दिखाया।

पांचवें ओवर की तीसरी गेंद पर प्रसिद्ध कृष्णा की शॉर्ट गेंद पर ट्रैविस हेड ने पुल शॉट खेला, लेकिन गेंद को वह सही से मार नहीं सके। गेंद ऊंची उठी, लेकिन बाउंड्री तक नहीं पहुंची और मिडविकेट के पास 'नो-मैन्स लैंड' में गिरती दिख रही थी। तभी राशिद खान ने डीप स्क्वायर लेग से तेजी से दौड़ लगाई और घुटनों पर फिसलते हुए दोनों हाथों से अविश्वसनीय कैच लपक लिया। उनके इस सनसनीखेज प्रयास ने सभी को हैरान कर दिया।

