खेल डैस्क : अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस को जीत दिलाने में प्रसिद्ध कृष्णा ने महत्वपूर्ण रोल अदा किया। प्रसिद्ध ने 225 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी हैदराबाद के खिलाफ 4 ओवर में सिर्फ 19 रन देकर 2 विकेट चटकाए। उन्हें इस प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया। प्रसिद्ध ने इस दौरान क्रिकेट एंकर से एक राज की बात भी शेयर की। उन्होंने कहा कि मेरे आस-पास बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा क्रिकेट खेला है और मैं उनसे बात करता हूं, सही जगह पर गेंद डालता हूं और फिर आगे बढ़ता हूं। मेरे कमरे में एक (लाल गेंद) है, मैं खेल रहा हूं लेकिन अभी तक इसे मैदान पर नहीं उतारा है। पहले इस टूर्नामेंट को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं और फिर बाद में आने वाली चीजों पर नजर डालूंगा।

प्रसिद्ध ने इसी के साथ पर्पल कैप पर भी कब्जा जमाया। उन्होंने कहा कि ईमानदारी से कहूं तो यह अलग नहीं लगता। मुझे खुशी है कि हमें सबसे महत्वपूर्ण जीत मिली। यह हमारे लिए महत्वपूर्ण था। हमें दो लंबे ब्रेक मिले, ब्रेक के बाद हम खेल नहीं जीत पाए और यह जीतना महत्वपूर्ण था। मैं ऐसा कहूंगा (कि यह उनकी अब तक की सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी है)। लेंथ पर मेरा नियंत्रण अच्छा रहा है, एक टीम के रूप में हम जो भी काम कर रहे हैं और आसपास के सभी लोग काफी सहायक रहे हैं। मैं इस बात का आनंद ले रहा हूं कि गेंद कैसे निकल रही है। मेरी तैयारी इस बात से शुरू होगी कि मैं क्या करना चाहता हूं और फिर मैं खेल में किसी का सामना करने वाले के खिलाफ क्या करूंगा।

