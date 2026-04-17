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स्पोर्ट्स डेस्क : गुजरात टाइटन्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 का 25वां मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है। कोलकाता ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए कैमरन ग्रीन की अर्धशतकीय पारी की बदौलत सभी 10 विकेट के नुकसान पर 180 रन बनाए। ग्रीन ने 55 गेंदों पर 79 रन बनाए जिसमें 7 चौके और 4 छक्के शामिल थे। ग्रीन के अलावा कोई अन्य खिलाड़ी प्रभावी पारी नहीं खेल सका। अब गुजरात के सामने 181 रन का लक्ष्य है।

ओपनर बल्लेबाज टिम सीफर्ट (19) बड़ी पारी नहीं खेल सके जबकि कप्तान अजिंक्य रहाणे शून्य पर कैच आउट हो गए। विकेटकीपर बल्लेबाज अंगकृष रघुवंशी (8) भी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाए और जल्द ही पवेलियन लौट गए। रोवमैन पॉवेल (20 गेंदों पर 27 रन, 2 चौके और 2 छक्के) और रमनदीप सिंह (8 गेंदों पर 17 रन, 2 चौके और एक छक्का) ने छोटी पारी खेलकर असर डाला लेकिन जल्द विकेट गंवा बैठे। कगिसो रबाडा ने तीन जबकि मोहम्मद सिराज और अशोक शर्मा ने 2-2 विकेट झटके। एक-एक विकेट प्रसिद्ध कृष्णा और राशिद खान के नाम रहा। 

प्लेइंग XI

गुजरात टाइटन्स : शुबमन गिल (कप्तान), साई सुदर्शन, जोस बटलर (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, ग्लेन फिलिप्स, राहुल तेवतिया, राशिद खान, अशोक शर्मा, कैगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रिसिध कृष्णा 

कोलकाता नाइट राइडर्स : टिम सीफर्ट, सुनील नरेन, अजिंक्य रहाणे (कप्तान), कैमरन ग्रीन, अंगकृष रघुवंशी (विकेटकीपर), रोवमैन पॉवेल, रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह, अनुकूल रॉय, वैभव अरोड़ा, कार्तिक त्यागी 

 