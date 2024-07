स्पोर्ट्स डेस्क : शुभमन गिल की अगुआई में युवा टीम ने पांच मैचों की टी20 सीरीज 4-1 से अपने नाम की और रविवार को जिम्बाब्वे दौरे का समापन किया। मैच के बाद के जश्न में 'फील्डर ऑफ द सीरीज' का पदक भी शामिल था जिसके लिए दो दावेदार हैं - रवि बिश्नोई और रिंकू सिंह। दौरे के फील्डिंग कोच शुभदीप घोष ने कैचिंग के महत्व पर बात की जिसके बारे में उनका मानना ​​है कि इससे टीम को खेल पर नियंत्रण रखने में मदद मिल सकती है।

घोष ने विजेता की घोषणा करने से पहले कहा, 'जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, कैच बहुत-बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप कैच लेते हैं, तो आप खेल पर नियंत्रण रख सकते हैं, आप खेल पर हावी हो सकते हैं, जो हमने आज किया।' रिंकू ने बिश्नोई को पछाड़कर पुरस्कार जीता और इस पर कप्तान गिल ने मजेदार प्रतिक्रिया दी और युवा स्पिनर को 'पिटाई' की।

