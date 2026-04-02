स्पोर्ट्स डेस्क: चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) आईपीएल 2026 में अपने दूसरे मुकाबले में पंजाब किंग्स के खिलाफ जीत दर्ज कर लय हासिल करने के इरादे से उतरेगा। यह मैच चेन्नई के घरेलू मैदान पर खेला जाएगा, जहां CSK का रिकॉर्ड हमेशा मजबूत रहा है। टीम पहले मैच की हार को भुलाकर नए सिरे से शुरुआत करना चाहेगी।

पहले मैच में निराशाजनक प्रदर्शन

राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेले गए पहले मुकाबले में CSK का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा था। युवा खिलाड़ियों से सजी टीम किसी भी विभाग में प्रभाव नहीं छोड़ पाई और उसे करारी हार का सामना करना पड़ा। अब टीम उस हार से सबक लेकर बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश करेगी।

धोनी की मौजूदगी से मिलेगा सहारा

टीम के अनुभवी खिलाड़ी एमएस धोनी पहले मैच में पिंडली की चोट के कारण टीम के साथ नहीं थे। हालांकि पंजाब किंग्स के खिलाफ मुकाबले में उनके डगआउट में रहने की संभावना है, जिससे कप्तान रुतुराज गायकवाड़ को रणनीतिक मदद मिल सकती है। उनकी मौजूदगी टीम के मनोबल को भी बढ़ाएगी।

बल्लेबाजी में सुधार की जरूरत

CSK के बल्लेबाज पहले मैच में पूरी तरह फ्लॉप रहे थे। संजू सैमसन अपने पहले मैच में खास प्रभाव नहीं छोड़ पाए और वह इस मुकाबले में वापसी करना चाहेंगे। सरफराज खान को इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर मौका मिला, लेकिन वह इसे भुना नहीं सके। ऐसे में शीर्ष क्रम को बेहतर प्रदर्शन करना होगा।

गेंदबाजी भी रही कमजोर

गेंदबाजी विभाग में भी CSK को सुधार की जरूरत है। पिछले मैच में मैट हेनरी और नूर अहमद जैसे गेंदबाज प्रभावी नहीं रहे। टीम को इस मुकाबले में बेहतर लाइन-लेंथ और रणनीति के साथ उतरना होगा ताकि विपक्षी बल्लेबाजों को रोका जा सके।

पंजाब किंग्स का आत्मविश्वास ऊंचा

पंजाब किंग्स ने अपने पहले मैच में गुजरात टाइटंस के खिलाफ शानदार जीत दर्ज की थी। कूपर कॉनॉली ने तीसरे नंबर पर अहम पारी खेलकर टीम को मुश्किल स्थिति से बाहर निकाला। वहीं युजवेंद्र चहल ने गेंदबाजी में शानदार प्रदर्शन करते हुए बीच के ओवरों में विकेट चटकाए।

मजबूत गेंदबाजी बनी PBKS की ताकत

पंजाब की गेंदबाजी यूनिट संतुलित नजर आ रही है। चहल के साथ तेज गेंदबाज विजयकुमार वैशाक ने भी अच्छा सहयोग दिया। टीम इस लय को बरकरार रखते हुए CSK के खिलाफ भी दबदबा बनाना चाहेगी।