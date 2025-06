खेल डैस्क : भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान माइकल क्लार्क के पॉडकास्ट पर विराट कोहली पर अप्रत्यक्ष रूप से कटाक्ष किया। क्लार्क ने सवाल किया कि कोई 150 किमी/घंटा की गति से गेंदबाजी कैसे कर सकता है और फिर भी मैदान पर "सबसे अच्छा आदमी" कैसे हो सकता है। इसके जवाब में बुमराह ने कहा, "मेरे अंदर प्रतिस्पर्धी भावना है और मैं जीतने के लिए खेलता हूं, लेकिन मैं अपनी सीमा को पार नहीं करना चाहता। आपको प्रतिस्पर्धी होना चाहिए, लेकिन जोकर बनने की जरूरत नहीं है।" बुमराह का यह बयान कोहली की मैदान पर उग्र और आक्रामक शैली की ओर इशारा करता प्रतीत होता है, जिसने प्रशंसकों को हैरान कर दिया। यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, और क्लार्क की हंसी ने इसे और रोचक बना दिया।

Michael Clarke: "You bowl 150 kmph and after taking a wicket, you don't celebrate aggressively. Why?"



Bumrah: "I play to win, not for aggressive celebrations. You have to respect opponents, and I don’t like to cross the line or behave like a clown."

