स्पोर्ट्स डेस्क : BCCI की एंटी-करप्शन एंड सिक्योरिटी यूनिट (ACSU) ने जांच पूरी होने के बाद राजस्थान रॉयल्स के मैनेजर रोमी भिंडर पर डगआउट के अंदर मोबाइल फोन इस्तेमाल करने के लिए जुर्माना लगाया गया है और उन्हें औपचारिक चेतावनी दी गई है। यह फैसला तब आया जब ACSU ने इस घटना के संबंध में भिंडर को दिए गए कारण बताओ नोटिस पर उनके जवाब की समीक्षा की।

जांचकर्ताओं ने उनके स्पष्टीकरण को यह देखते हुए मान लिया कि एक खास मेडिकल स्थिति के कारण उस समय डिवाइस का इस्तेमाल करना जरूरी था। जांच पूरी तरह से भिंडर के कामों पर केंद्रित थी। युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी जो इस दौरान भिंडर के साथ बैठे थे, उन पर कोई औपचारिक चर्चा या अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की गई। नियम तोड़ने की पुष्टि हुई थी, लेकिन बोर्ड और ACSU विंग ने दिए गए संदर्भ पर संतोष व्यक्त किया जिसके कारण प्रोटोकॉल के उल्लंघन के लिए आमतौर पर अपेक्षित दंड की तुलना में अधिक नरम दंड दिया गया।

BCCI के सेक्रेटरी देवजीत सैकिया ने इस बारे में जानकारी देते हुए एक स्पोर्ट्स वेबसाइट स्पोर्ट्स तक से कहा, 'BCCI की ACU ने रोमी भिंडर से स्पष्टीकरण मांगा था कि वह फोन क्यों साथ रखे हुए थे। भिंडर के स्पष्टीकरण के बाद उन्हें दंड के तौर पर 1 लाख रुपए का जुर्माना देने का निर्देश दिया गया है क्योंकि ACU उनके जवाब से पूरी तरह संतुष्त नहीं था। साथ ही उन्हें भविष्य में ऐसी गलती न दोहराने की चेतावनी भी दी गई है।'

क्या हैं प्रोटोकॉल ?

प्लेयर एंड मैच ऑफिशियल्स एरिया (PMOA) प्रोटोकॉल के तहत ज्यादातर कर्मचारियों द्वारा मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक संचार उपकरणों के इस्तेमाल पर रोक है। टीम मैनेजरों को प्रशासनिक कामों के लिए ड्रेसिंग रूम की निजता में फोन इस्तेमाल करने की अनुमति होती है, लेकिन डगआउट में फोन के इस्तेमाल पर सख्त रोक है। भिंडर 2008 में लीग की शुरुआत से ही राजस्थान रॉयल्स संगठन का एक अहम हिस्सा रहे हैं, और इन वर्षों में उन्होंने फ्रेंचाइजी के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम किया है। अपने आधिकारिक प्रशासनिक कामों के अलावा यह वरिष्ठ अधिकारी वर्तमान में टीम के 15 वर्षीय युवा सनसनी सूर्यवंशी के स्थानीय अभिभावक के तौर पर एक अहम निजी भूमिका भी निभा रहे हैं।